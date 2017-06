LO QUE FUE Y LO QUE VIENE

Espinoza, teléfono: Ottavis quiere "cerrar el PJ" y "abrir el peronismo"

Declaraciones rimbombantes casi todos los días. Así se maneja el diputado provincial José Ottavis, quien en una entrevista con la Agencia Paco Urondo, consultado sobre el futuro del peronismo y el Partido Justicialista, expresó que “al peronismo lo va a reordenar el pueblo”

A su vez, sostuvo que “creo que hay que cerrar el PJ y abrir el peronismo", mensaje que no le debe caer del todo bien al matancero Fernando Espinoza, quien desde el partido logra mantenerse activo en el mundo de la política, ahora a la sombra de la intendenta Verónica magario."Después vas a buscar al PJ cuando hay elecciones y tiene que ser la columna vertebral de un frente que incluya otras cosas", agregó el ex Vicepresidente de la Cámara baja, para tranquilidad del peronismo todo.Por otra parte, si bien se sabía que no era más parte de La Cámpora, hasta ahora no se habían revelado los motivos. Al menos, Ottavis no los había revelado, pues en off, su ex compañeros, aseguran que "hace rato se cortó solo".Sin embargo, el participante del Bailando, contó otra cosa. "Al igual que otros dirigentes de La Cámpora yo hablaba mucho con Cristina. Creo que la derrota no es culpa de ella, los que nos equivocamos fuimos los que estuvimos cerca de ella y la asesoramos mal”, dijo Ottavis.De esa manera, Ottavis remarcó que “como me hago cargo de esa situación decidí no ocupar ningún cargo más en la conducción de La Cámpora. Además, creo que los cargos se deben movilizar para que de verdad los ocupen otros”.Por otro lado, reconoció su alejamiento de “las estructuras políticas” y su acercamiento al pueblo “como nunca antes” y aseguró que “los diputados tienen que ser representantes del pueblo”.Asimismo, recordó que “durante mucho tiempo fui un militante de estructura, mi rol era cumplirle a mis jefes y a mis compañeros, esa estructura hizo feliz al pueblo. Pero ahora estoy en una relación directa con la gente”.En ese lugar, Ottavis habló de su exposición pública y expresó que “en la calle la gente me trata con mucho amor. Me dan apoyo por mi relación con Francisco o por los problemas que pude tener con la droga, me dicen ´dale para adelante´”.A la hora de hablar de las candidaturas, el diputado provincial José Ottavis aseguró que “Cristina es la mejor candidata porque es la persona más capacitada, que sabe gestionar, que sigue teniendo sueños para adelante”.“Hoy Cristina es la única que puede hablarle al pueblo. Si ves la actualidad, la que ordena es Cristina cuando aparece y Macri con sus políticas de ajuste. En el medio está el pueblo que sufre, que la pasa mal”, subrayó el diputado.