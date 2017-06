ELECCIONES 2017

El PJ del interior y CFK: entre el apoyo con convicción y el apoyo con la nariz tapada

La mayoría de los intendentes peronistas de la Provincia pide por la unidad. Y también que la candidata sea Cristina Fernández de Kirchner. Los de los distritos grandes y los de los chicos piden lo mismo, aunque sabido es que los números de la ex presidenta cambian mucho cuando se compara Conurbano con Interior.

Por caso, la última encuesta telefónica realizada por Analogías relevó 22.400 casos en 28 municipios del área metropolitana y el resultado fue contundente: la victoria sería holgada para la fórmula Cristina Fernández y Daniel Scioli, con 31,3%. Segundos, lejos, Massa y Stolbizer, con 22,9.Pero en el campo, en los pueblos chicos, la figura de CFK no es bien vista. Por eso es que en la última elección, Scioli ganó el ballotage en apenas dos municipios del interior. De todos modos, los jefes comunales, muchos tapándose la nariz, se inclinan por la unidad con CFK a la cabeza. Claro, Randazzo no les garantiza mayor cantidad de votos ni mucho menos."Me encanta que Cristina sea candidata pero el peronismo también tiene que resolver cosas que no se solucionan con su candidatura", expresó el jefe comunal de Castelli, Francisco Echarren, que por estas horas intenta nuevamente acomodarse en el PJ, tras su paso por ProvinciaY en clara alusión al protagonismo que pueda volver a tomar La Cámpora en el armado de las listas, señaló que "una lista de unidad sería lo más sano, pero también hay que ver cómo se llega a esa unidad".En tanto, Juan Carlos Veramendi, de General Paz, dijo que “me parece que con o sin Cristina tenemos que ir unidos, tenemos que ser una alternativa al macrismo. Hay que priorizar el conjunto. En el Conurbano, CFK está mejor y nosotros los intendentes del interior no nos vemos tan bien con ella a la cabeza de la lista"."Pero insisto -agregó el Vasco, dando así fundamentos a eso de 'taparse la nariz', "hay que priorizar el conjunto. No cabe ninguna duda que es la persona mejor ubicada en el ámbito del peronismo”, completó el alcalde de la Quinta.Por su parte, el roqueperense Juan Carlos Gasparini, más amistoso con los K, señaló que “queremos unir a todo el peronismo detrás de Cristina y Randazzo. Ojalá estén todos adentro. Trabajo para unir al peronismo. Estamos tratando de juntarnos para tener conversaciones"."Los intendentes que salieron a reforzar la idea de las PASO, tienen todo su derecho a hacerlo. Si hay PASO, se competirá. Andamos dando vueltas para ver si se puede hacer una lista sola, es lo que tenemos que hacer”, completó el Chinchu, sin destacar demasiado la figura de CFK.A su turno, Roberto Álvarez, intendente de Tres Lomas, sostuvo que "intentamos que haya un grupo de unidad, entendemos que eso es lo que menos desgasta, y sería para nosotros algo importante".Y añadió: "De cualquier manera, si hubiera algún tipo de confrontación con otras líneas, como podría ser la randazzista, estamos seguros de que para la próxima vamos a estar todos juntos, tratando de recuperar los derechos que se han ido perdiendo en nuestro país”.Por supuesto, en el Interior también hay alcaldes K que acompañan a Cristina por convicción, o al menos así se deja entrever en las declaraciones que ellos mismos realizaron a este medio.“La posibilidad de unidad con el randazzismo, es motivo, más que de opiniones individuales, de conversaciones con él. Es un cuadro político importante del peronismo y uno desearía que forme parte también de esta unidad, que es necesaria y requiere de todos, sin exclusiones", dijo Alberto Connochiari, de Lenadro N. Alem.Y en el mismo sentido recalcó que "se requiere de una amplitud y una generosidad excepcional, más allá de las cuestiones habituales de la política. En ese contexto, uno se atreve a imaginarse a Florencio como parte de esta unidad”.A continuación, el pilero Gustavo Walker, afirmó que "la ex presidenta dijo 'si hago falta para la unidad, voy a ser candidata' y eso es lo que queremos, una unidad monolítica de todo el justicialismo. Estamos ansiosos y a la espera de que ella sea candidata"."Me parece bárbaro, me parece genial que tome esa decisión y que ponga a consideración su vida por el bien del justicialismo”, dijo el mandamás de la Quinta.En tanto, Mauro Poletti, de Ramallo, indicó que “es un gesto sumamente importante el de Cristina, muy valorable. El peronismo debe ir bajo un marco de unidad"."Todo el mundo tiene la posibilidad y el derecho de plantear su posición, pero estoy convencido, y se lo he planteado personalmente a Florencio, que hoy por hoy el peronismo tiene que estar unido, y no es algo que necesitan los intendentes, sino el pueblo argentino”, cerró el referente de la Segunda.