Massa, de recorrida: entre los fideos de Varela y los de París

“No tenemos que pelear por los cargos, ni por el poder. Tenemos que pelear por el presente”, señaló el diputado nacional y posible candidato a senador, en su recorrida de campaña

Así lo expresó el diputado nacional Sergio Massa durante su visita a Florencio Varela, donde encabezó un acto de la UOCRA junto al concejal Juan Olmedo, en el cual el Secretario General del Gremio de esa localidad, manifestó su apoyo al plan "Bajemos los precios".Allí, Massa aseguró: “Es una vergüenza que cuando uno compra en el supermercado en Florencio Varela aceite, fideos, o la leche, se pague más caro que en París o en Madrid. Es una vergüenza que en Varela cuesta más caro llenar el changuito que en Madrid o en París”.Tras encabezar un acto de la UOCRA en Florencio Varela, Sergio Massa destacó el apoyo brindado por la central obrera al proyecto elaborado por los equipos técnicos de "1Pais", el espacio de unidad para trabajar por un proyecto en común presentado el pasado 25 de mayo.En ese marco, Massa sostuvo: "Nosotros hoy estamos afuera de la campaña electoral. No estamos planteando candidaturas ni listas, estamos planteando ideas. Por eso invitamos a los varelenses, a los bonaerenses y a todos los argentinos, a que nos acompañen en una pelea que es la verdadera pelea de este momento, que es la pelea por el bolsillo”, indicó.Y añadió: “Esta pelea es la de bajar los precios de la comida en once productos de la canasta básica, la de los medicamentos, la de las tarifas. Es una vergüenza que hayan aumentado un 100 por 100 las tarifas de las empresas de luz, y que hayan aumentado un 100 por 100 los impuestos que vienen con la boleta de luz. Yo invito a la gente a que, cuando compre un paquete de fideos, que vea que casi un 30% de ese paquete son impuestos. Y que vea que cuando paga la boleta de luz, que más de un 30% de lo que paga son impuestos. Y con los medicamentos pasa lo mismo”.“Esa es la pelea que hoy tenemos que dar, más aún cuando estamos muy cerca de alcanzar el millón de firmas, convencidos de que vamos a obligar al Congreso no a discutir sobre el aumento a los diputados, sino sobre la rebaja de impuestos para jubilados, trabajadores, para familias de clase media y de clase baja, entendiendo que cada familia argentina, cuando pongamos en marcha estas medidas, recuperan entre 1000 y 1200 pesos de consumo, y los jubilados recuperan 460 pesos por mes”.Por su parte, el concejal del Frente Renovador y Secretario General de la UOCRA en Florencio Varela, Juan Olmedo, sostuvo: “Creo que esta situación se ve reflejada en las góndolas, y es el consumidor el que termina pagando el precio. Por eso estamos hoy acá apoyando este plan”.En ese sentido, Massa reflexionó: “Es una vergüenza que cuando uno compra en el supermercado en Florencio Varela aceite, fideos, o la leche, se pague más caro que en París o en Madrid. Es una vergüenza que en Varela cuesta más caro llenar el changuito en Varela que en Madrid o en París”.Consultado por los motivos por los cuales esto ocurre, el diputado señaló que en parte, esto se debe al “curro en los supermercados por la cadena de valor, por eso necesitamos la Ley de Góndolas, pero fundamentalmente por la alta presión de los impuestos”.Massa le agradeció a todos los asistentes al acto, por el compromiso para llevar adelante esta lucha: “Tenemos que animarnos a pelear por la Argentina que hoy nos duele y por la Argentina que viene. Hoy nos quieren tomar por tontos. Nos dicen que la única forma de enfrentar este presente de ajuste es volviendo al pasado, y tenemos que demostrar que los bonaerenses estamos dispuestos a pelear por nuestro futuro”.“Vemos que aumentan todas los precios, todas las tarifas, y los que tienen que controlar no lo hacen , porque son los mismos dueños de las cadenas de supermercados. Por eso planteamos el plan ´Bajemos los precios´. Para dar esta pelea por la gente. Tenemos además una obligación que tiene que ver con el futuro de la Argentina. No tenemos que pelear por los cargos, ni por el poder. Tenemos que pelear por el presente”.Por último, advirtió: “Hay muchos que en nombre del peronismo se llevaron bolsos, campos y barcos. Y otros que en nombre del cambio, hicieron enriquecer a las empresas de sus amigos. Salgamos a dar la pelea para tener la Argentina que nos merecemos”.