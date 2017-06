OSCAR OSTOICH

Unidad a toda costa: "Nos guste o no, Cristina es quien más mide"

En otro tramo de la entrevista concedida a La Tecla, el intendente de Capitán Sarmiento, Oscar Ostoich, habla de la candidatura de Cristina Fernández, de la figura de Sergio Massa y de los nuevos alcaldes

¿Cómo va a seguir el peronismo?-La Presidenta (sic) quiere que realmente se haga la unidad del peronismo, que vayamos todos juntos. No interesa quién va, ni el cargo que sea; ella está dispuesta a competir, y si es algún estorbo, está dispuesta a no ir. Quiere la unidad del peronismo, y pidió a los intendentes y a todos los dirigentes que cuando confeccionemos las listas pongamos las mejores mujeres y hombres de la política para seguir trabajando unidos y con la lealtad que siempre ha reflejado Perón. Y que no sea uno o dos como cartel y después un tren con vagones de cola que no figuren, o no sirvan. No se puede permitir que compañeras y compañeros que no tienen trayectoria, que no tienen prestigio político en su distrito o su provincia, y que no tienen una historia política, integren las listas; si no vamos a ir al fracaso nuevamente. Tenemos que hacerle caso a la Presidenta y hacer las cosas como corresponde.-También dijo que ponía a disposición su candidatura.-Claro que sí.-¿Cristina candidata o no?-Cristina candidata, por supuesto. Es la que más está midiendo, nos guste o no nos guste. Yo hablo de la realidad, y la realidad es ésa. La realidad económica es la que estamos viviendo día a día, y la realidad política es ésa: Cristina es la que más mide, por lejos.-¿La unidad se puede alcanzar con todos?-Yo creo que sí. Si trabajamos y hacemos reflexionar a los compañeros, se puede llegar a un acuerdo feliz y a un triunfo. Si somos peronistas, se puede llegar. Pero si hay otros intereses detrás, que están impulsando y pregonando que nosotros vayamos a internas, no. De esamanera nunca vamos a lograr la unidad. Hay otros intereses que están impulsando a algunoscompañeros y compañeras para que no se produzca la unidad y sí se produzca la interna. Es el único partido político que hasta ahora tiene internas.-¿Y con Abal Medina, Diego Bossio y Miguel Pichetto adentro?-A esa gente me refiero. Yo calculo que no son peronistas, porque el peronismo debe ser fiel en las buenas y en las malas. Y debe acompañar, mal o bien, equivocado o no, la decisión de la mayoría del peronismo. Y ellos no la acompañaron. Me parece que Bossio, Pichetto y toda esa gente están equivocando el camino. Para mí no son peronistas, o están avalados u oxigenados por otro lado.-¿Se puede tener en cuenta a Sergio Massa o ya está en otro costado?-Sergio Massa se puede tener en cuenta, ¿por qué no? Pero también convengamos que Massa hizo algunas cosas con este gobierno,aunque eso es harina de otro costal. Dialogando se podría llegar a construir o lograr alguna parte de unidad también con ellos.-¿Cómo evalúa a los nuevos intendentes del peronismo?-Hay que llamarlos, hay que hablar con ellos, hacerles entender cuál es la realidad que estamos viviendo, cuál es la problemática. Con el diálogo se puede. Tenemos tiempo para lograr ese conjunto de pensamientos en el peronismo e ir a una elección con la que podamosponerle un freno de mano a este gobierno. Si no le ponemos el freno de mano, indudablemente, vamos a tener un futuro muy oscuro, muy problemático para todos los habitantes, principalmente para todos los trabajadores y la clase media, y vamos a tener muchos problemas. Se vienen ajustes, más recesión, más problemas para la economía del país. Este es un país rico y potable, que administrándolo bien tendríamos el camino allanado para el futuro de todos los argentinos.