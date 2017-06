EN MARCHA

El ranking de Nación: municipios a examen voluntario, entre el premio y la ayuda

Desde Nación se invita a los alcaldes a inscribirse en una especie de concurso que tendrá buenas noticias para los mejores. Se pone en marcha la prueba piloto. Quiénes pueden participar. La grieta, presente

El ranking de los municipios más eficientes y transparentes avanza a paso firme. Incluso ya se seleccionaron los primeros treinta distritos que serán par-te de la prueba piloto, aunque éstos toda-vía no fueron notificados y, por eso, no serán dados a conocer por el momento.¿Avanza? El año electoral puede llegar a complicar el debut. Son pocos, contados con los dedos, los opositores que irán en busca del abrazo del presidente Macri.Sí, a final de año, cuando la evaluación concluya, el premio para las mejores administraciones será un reconocimiento del primer mandatario, y tal vez también del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. En 2017, seguramente, el reconocimiento sea de mayor relevancia: obras públicas, por ejemplo.“Luego de cuarenta años, especialmente la última década, en los que se hacía todo lo contrario, o sea, que las que recibían más recursos eran las administraciones municipales que peor hacían las cosas, nos parece importante empezar a premiar las mejores prácticas, a los que mejor se desenvuelven”, explicó a La Tecla el subsecretario de Gestión Municipal, Lucas Delfino, encargado de llevar adelante la movida.“Vamos a armar un ranking voluntario, vamos a invitar a los municipios a participar y así romper con la discrecionalidad que existía. Va a ser un ranking objetivo, con seis o siete variables a partir de las cuales se van a ver las administraciones bien valoradas. Una de las premisas es romper con la subjetividad, romper con lo importante que era que un intendente tuviera un buen vínculo con un funcionario, un ministro o secretario”, agregó.En ésta, como en tantas otras iniciativas del Gobierno nacional, también puede visibilizarse la grieta. La idea resalta por contraste, remarcando “lo malo” que se hizo en la gestión que en diciembre de 2015 culminó Cristina Fernández. “En una Argentina que en los últimos diez años no midió nada, comenzar a ponderar, a tener variables, nos parece trascendente”, enfatizó Delfino.Si bien la idea es que a partir del año que viene estén incluidos los más de 2.300 municipios de todo el país, para empezar, Nación pensó arrancar, probar si se quiere, con sólo treinta, los cuales tendrán que tener entre 50 mil y 400 mil habitantes. “Va a servir para poder evaluar y comparar municipios con similares características; queremos ir hacia gobiernos locales más fuertes, mejor administrados”, se entusiasmó el hombre de Hurlingham.En referencia a los avances del sistema, más allá de que los municipios ni siquiera se han inscripto, hay que decir que días atrás se realizó la exposición “Pensando Municipios SXXI”, donde, ante diversas autoridades académicas, se presentó la metodología a utilizar para larealización del mencionado ranking.Por supuesto, surgieron dudas, cuestionamientos. “Muchos in-tendentes nos critican, nos dicen que planteamos esto para beneficiar a Cambiemos, cuando todavía no tienen idea de cuál va a ser la metodología ni las variables”, señaló Delfino durante el evento, al tiempo que aclaró que “nuestra idea no es obligar a nadie, sino invitarlos a participar”.“Hay mucho miedo de la política tradicional a transparentar sus gestiones, como también hay otros intendentes que han mostrado mucho interés. Esto va a ser un primer paso para reconciliar a la gente con las diferentes administraciones. Hay que entender que en esta nueva Argentina hay un Gobierno nacional dispuesto a colaborar con las 24 provincias y los 2.300 intendentes, necesitamos mejores gobiernos locales”, sostuvo ante este medio.Pese a las críticas, en el ministerio que lidera Frigerio pretenden que una vez lanzado el ranking no sólo se despierte el interés de los funcionarios e intendentes, sino también el de los vecinos.“Queremos que la sociedad presione a sus jefes comunales con reclamos tales como ‘por qué no aparecemos en el ranking, por qué no tenés esta apertura de datos, por qué no tenés una capacidad de obra propia, por qué tenés una cantidad de empleados municipales desfasada’”, se ahondó.Pero no sólo de premios se trata el asunto. Los municipios que obtengan resultados insatisfactorios, si bien no serán reconocidos, todo hace indicar que recibirán una mano del Gobierno. “Los vamos a acompañar con las diferentes herramientas que tenemos al alcance, como capacitaciones, por ejemplo, para que, justamente, si tienen la vocación de dejarse ayudar, podamos colaborar para que al siguiente año tengan mejores notas”, completó Delfino