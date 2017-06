DE CARA A LAS PASO

El peronismo de la Séptima no duda y pide por "CFK candidata"

En un importante acto y con fuerte presencia de dirigentes,se llevó a cabo ayer en Tapalqué un plenario seccional en el que intendentes, legisladores, concejales, referentes y militantes apoyaron la unidad que plantea la ex Presidenta y se manifestaron en favor de que “Cristina sea candidata”.

Intendentes, legisladores y dirigentes de la Séptima Sección Electoral afirmaron que quieren que Cristina sea candidata y que haya una lista de unidad. Al menos así lo determinaron luego de un encuentro que mantuvieron en la ciudad de Tapalqué donde sellaron su apoyo a la ex presidenta. "Trabajar y esforzarse para lograr la unidad del PJ" y "evitar las elecciones primarias", fueron algunas de las consignas más fuertes.Entre los presentes se encontraban los Jefes Comunales Hernán Ralinqueo (25 de Mayo); Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez); el anfitrión, Gustavo Cocconi (Tapalqué), los legisladores provinciales César Valicenti (Olavarría) y Walter Abarca (Saladillo), concejales y referentes de la sección.Uno de los que abrió el debate fue Cocconi, quien manifestó: “No vamos a renunciar a nuestras convicciones pero tenemos que tener amplitud y generosidad con los compañeros que en algún momento se alejaron y que hoy están golpeando a nuestras puertas de nuevo. Tenemos que tener lo brazos abiertos a todo el campo popular”.Por su parte, el Intendente de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, ratificó que “lo que está en discusión no son nombres de candidatos sino qué proyecto de país queremos”.Otro de los dirigentes que se hizo escuchar fue Valicenti, quien expresó: “Estamos a punto de emprender una elección legislativa en la que se ponen en juego muchísimas cosas, lo primero que se pone en juego es la continuidad de la fuerza política que se animó a transformar este país. No hay que callarse nada, porque otra vez el Movimiento Nacional y Popular se encuentra en una encrucijada histórica. Nosotros tenemos proyecto de país, proyecto de sociedad, y desde ahí tenemos que convencer a los vecinos”.Por último, eAbarca enfatizó: “El único enemigo acá es Macri, y lo que el enemigo necesita es un peronismo dividido, pero nosotros no se lo vamos a dar, los rivales no están acá, pero no quiero a Massa adentro, él es parte de estos mismos poderes y expresiones de este gobierno neoliberal”.Al cierre del encuentro se dejó en claro la voluntad colectiva de todos los actores de aunar esfuerzos y trabajar fuertemente en la unidad del espacio y de encarar el proceso electoral sin una contienda entre peronistas. De esta manera la Séptima Sección comienza a ordenarse en torno a la figura de Cristina Fernández de Kirchner.