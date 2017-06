POLITIQUERíA

Mausoleo de Alfonsín: bronca radical, solidaridad K y repudio general

Dirigentes de todos los partidos se manifestaron en las redes sociales luego del ataque al lugar en el que descansan los restos del chascomunenese. Enojo radical y spoyo peronista

Acabo de hablar con Ricardo Alfonsin. Solidaridad para el y su familia. Y todo mi repudio y condena para actos de profanación y provocación. https://t.co/bbxmVAVo8T — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 3 de junio de 2017

Repudio la profanación brutal del mausoleo de Raúl Alfonsín. Como dijo su hijo Ricardo solo autoritarios y marginales pueden hacer algo así. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 3 de junio de 2017

Absoluto repudio a la profanación del mausoleo de Raúl Alfonsín. Estos gestos antidemocraticos no tienen más lugar en nuestra sociedad. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 3 de junio de 2017

Sólo marginales extremos por fuera del sistema pueden vandalizar el mausoleo de Raúl Alfonsín. La Argentina persiste en el unánime homenaje. — Hernán Lombardi (@herlombardi) 3 de junio de 2017

Mi absoluto repudio a la vandalización del mousoleo de Raúl Alfonsín. Su ejemplo fue el respeto, pero autoritarios no lo entendieron. pic.twitter.com/IBR8ciPGNg — Daniel Salvador (@SalvadorPBA) 3 de junio de 2017

Este tipo de actos solo lesionan a la democracia y a la tolerancia. Todo mi respeto a Raúl Alfonsín. pic.twitter.com/ESBglvQw7n — Luis Petri (@luispetri) 3 de junio de 2017

Repudio el daño ocasionado en el mausoleo de Raúl Alfonsín. Brutalidad moral, cívica y política. En Argentina esto no va más. — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) 3 de junio de 2017

El vandalismo en el mausoleo de Raúl Alfonsín conlleva violencia política, confrontación y desprecio por el otro. Todo eso debe quedar atrás pic.twitter.com/TOakUO2sQf — Mario Raul Negri (@marioraulnegri) 3 de junio de 2017

Repudio enfáticamente el ultraje a la tumba del Dr Raul Alfonsin PRESIDENTE DE TODOS LOS ARGENTINOS Los responsables deben ser castigados — Graciela Camaño (@GracielaCamano) 3 de junio de 2017

El ataque al mausoleo del ex presidente Alfonsín agrede a todos quienes creemos que la democracia siempre es el camino. Sólo cabe repudiar. pic.twitter.com/19EbNfN0B8 — Chino Navarro (@chino_navarro) 3 de junio de 2017

El intendente @germanlago1 expresó su repudio por la agresión al mausoleo del ex presidente Raul Ricardo Alfonsin pic.twitter.com/4UzIDxRoq9 — Alberti Municipio (@MuniAlberti) 4 de junio de 2017

REPUDIO PROFUNDAMENTE EL ATAQUE AL MAUSOLEO DE RAÚL ALFONSÍN pic.twitter.com/VdsgHULHCB — Juan Carlos Moran (@Moran_OK) 4 de junio de 2017

Mientras la democracia refundada x Alfonsin busca soluciones a los problemas dejados x el kirchnerismo los compañeros exhiben su ADN facista pic.twitter.com/Riu0Tr1u2H — J. Marcelo Dileo (@PatoDileo) 3 de junio de 2017

Los que hicieron esto no entienden nada de lo que pasó en el país y tampoco lo que tiene que pasar. #Alfonsín pic.twitter.com/tHn0udTTsT — Hernan Reyes (@HernanLReyes) 3 de junio de 2017

Expreso mi total repudio al gravísimo vandalismo en el mausoleo de Raúl Alfonsín. Toda mi solidaridad con @RICALFONSIN — Claudio Avruj (@clauavruj) 3 de junio de 2017

Repudio este atropello a los valores de la democracia, un legado de Raúl Alfonsín reconocido por la gran mayoría de los argentinos pic.twitter.com/8KBjqDU18i — JULIO CESAR MARTINEZ (@JulioMartinezLR) 3 de junio de 2017

Esta imagen nos duele a los radicales, pero también al pueblo argentino. Repudio esta práctica intolerante y un abrazo a la familia Alfonsín https://t.co/kNMLHdc4O3 — Ramón Mestre (@ramonjmestre) 3 de junio de 2017

Repudio ante los hechos ocurridos en el mausoleo de ex Presidente Raúl Alfonsín. Nuestra solidaridad con Ricardo Alfonsín y su familia. — OMAR PLAINI (@OMARPLAINI) 3 de junio de 2017

Repudio con fuerza y con tristeza los hechos de intolerancia y odio ocurridos en el mausoleo de Raúl Alfonsín https://t.co/QRgRoQVLZh — Alejandro Echegaray (@alechegarayUCR) 3 de junio de 2017

Luego de que se conociera que el mausoleo donde descansan los restos del ex presidente Raúl Alfonsín, en el cementerio de Recoleta fuera vandalizado con pintadas en aerosol y alusiones al peronismo, gran parte del radicalismo mostró su furia y aprovechó para pegarles a los K.Sin embargo, fueron muchos los peronistas y kirchneristas, entre ellos la ex presidenta CFK, que repudiaron los hechos y se solidarizaron con la familia del padre de la democracia. También habló el presidente Macri y la Gobernadora vidal.Vale recordar que desde las redes sociales, el diputado Raúl Alfonsín compartió una imagen que muestra las pintadas que incluyen una que dice "PV" (Perón vuelve), lamentó el hecho y señaló que eso "sólo puede ser obra de autoritarios y marginales".Desde su cuenta de Twitter, el legislador aclaró que recibió "mensajes de repudio" de dirigentes del PJ. "Que estos hechos demenciales no sean excusa para ahondar los desencuentros entre los argentinos que tanto buscan las minorías autoritarias", siguió Alfonsín.De manera inmediata, el gobierno de la Ciudad ordenó de la restauración del mausoleo e informó que los trabajos continuarán durante todo el fin de semana "para dejarlo en perfectas condiciones".LA BRONCA BOINA BLANCA y LA SOLIDARIDAD K EN TW