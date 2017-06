PERONISMO

Se tensan los polos de las PASO y la unidad: Máximo se juntó con concejales y Randazzo con mujeres

El diputado nacional y referente de La Cámpora se reunió con 300 concejales bonaerenses y el exministro del Interior y Transporte hizo lo propio con 250 mujeres que respaldan su candidatura

Al igual que las potencias mundiales, cada tanto, exhiben su carrera armamentista las dos posturas que eclipsan al peronismo hacen lo propio mostrando músculo político.La metamorfosis del PJ PASÓ de los subgrupos peronistas a la polarización de las PASO o la Unidad y, frente a eso, con un ojo puesto en la fecha donde se definirán las listas (24 de junio) los principales referentes que tiene cada bando, exhiben sus alfiles.Luego de que trascendiera que ambos dirigentes iban a reunirse a mitad de semana, Randazzo y Máximo Kirchner dieron de baja ese encuentro y eligieron mostrar, por separado, con qué tropa cuenta cada uno.El diputado nacional, Máximo Kirchner, reunió ayer a 300 concejales bonaerenses en el Instituto Patria y mandó una serie de mensajes subliminales hacia la figura de Florencio Randazzo.El encuentro tuvo como objetivo pulir iniciativas en pos de sancionar las emergencias alimentaria, tarifaria, laboral y de medicamentos en más de 100 municipios pero la chicana política no brilló por su ausencia.“Ante el ajuste, el silencio no es nuestro idioma", señaló Máximo Kirchner salándole la herida al chivicloyano que durante la priemra etapa de los gobiernos de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri eligió mantener un perfil bajo.“En la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal gobierna Cambiemos. En la Casa Rosada hay uno de Cambiemos. Clarín es de Cambiemos y el poder financiero también. Es decir, tienen todos y cada uno de los resortes de poder en sus manos y la gente vive cada vez peor. Esto es lo que tenemos que cambiar”, agregó el referente de La Cámpora entre otra definiciones.En paralelo, mujeres de toda la provincia de Buenos Aires que respaldan la candidatura de Florencio Randazzo realizaron un encuentro en el que invitaron al ex ministro a debatir sobre las problemáticas de cada uno de los distritos.En la reunión, Randazzo escuchó propuestas de las más de 250 dirigentes y militantes bonaerenses y las convocó “a trabajar intensamente en estos meses y aportar su visión en cada uno de los temas y problemas que tiene la provincia”.“En el camino de la reconstrucción, el peronismo necesita de todas ustedes; del enfoque único que sólo pueden aportarnos las mujeres como médicas, maestras, abogadas, empresarias y trabajadoras; de todas y cada una de ustedes”, agregó el Randazzo.En este sentido, y luego de escuchar a todas las referentes que hicieron uso de la palabra Florencio Randazzo les pidió “que trabajemos juntos para seguir visibilizando este enorme problema que tenemos como sociedad que la violencia machista”.El exministro del Interior y Transporte y dirigente justicialista aseguró que “es necesario redoblar el esfuerzo, ustedes y nosotros, para que todos los poderes del Estado trabajen seriamente en este flagelo”.