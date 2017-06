ENTREVISTA

Oscar Ostoich: "No hay gestión, no hay transparencia"

El intendente de Capitán Sarmiento conversó con La Tecla y criticó al gobierno de Cambiemos. Pidió por la unidad del peronismo y le abrió las puertas a Massa, pero se las cerró a “los traidores”

Oscar Ostoich, cinco veces intendente de Capitán Sarmiento, y uno de los pocos dirigentes que nunca perdieron una elección como candidato a jefe comunal, cuestiona la realidad socioeconómica del país. Pide por la unidad del peronismo y no descarta a Sergio Massa, pero les cierra las puertas a Diego Bossio y otros a quienes considera “traidores”.-¿Qué análisis hace de la situación de la Provincia?-La situación la veo problemática, muy complicada no solamente en la Provincia, la veo complicada en la Nación. Cada día que pasa, la gente tiene menos plata; el hecho de que salga un billete de mil pesos nos da la pauta de (volver al) 2001. Estamos en una situación muy delicada, entre el 5 y el 7 por ciento bajó el consumo de energía eléctrica en el país; eso es muy preocupante, porque cuando baja el consumo eléctrico es que hay recesión en las empresas y en las fábricas. La baja del consumo no es de los hogares, es de las industrias que han achicado las horas de trabajo y han achicado la producción; por eso el achicamiento del consumo eléctrico, que es algo alarmante. Estamos en una situación muy comprometida.-¿Y no cree que pueda mejorar?-No veo los famosos brotes verdes; veo los brotes verdes de los dólares que estamos tomando en deuda. Eso es muy perjudicial para el país. El recupero de esa deuda nos va a costar muchísimos años de lucha. No veo gestión, hay muchas idas y venidas, no hay gestión fluida, no hay gestión clara, transparente. Hace 18 años que estoy de intendente, vi la crisis del 2001 y paso esta crisis ahora. No veo claridad en el cielo, veo todo nublado, con llovizna, y si seguimos así vamos a tener lluvias muy profundas.-¿Tan negativas son las gestiones de Macri y Vidal?-La gestión de Macri es una gestión netamente para la gente que tiene; la de Vidal, no la veo. Estuvo en Pergamino y dijo que van a empezar a hacer el estudio para sacar el agua de la provincia de Buenos Aires, pero todavía se va a inundar varias veces la Provincia hasta que termine el estudio. Me parece que estamos agarrando el barrilete por la cola y no por el hilo para que tome vuelo. Se hacen más anuncios que políticas, y anuncios que no solucionan los problemas; eso es lo más triste.-¿Cómo está la situación en el distrito que gobierna?-La estamos peleando. La estamos peleando bien, y creo que vamos a andar muy bien. Gracias a Dios venimos manejándonos con mucha cautela, mucha dedicación; y gracias a ello y a la experiencia vamos por buen camino.-¿Cómo es la relación del distrito con la Provincia?-Los fondos están llegando con inconvenientes, con problemas. He pedido audiencias al ministro de Educación y al ministro de Infraestructura; nosotros tenemos el FIM y nos han mandado el 30 por ciento, nada más. No tengo pruebas, pero tengo entendido que a otros distritos que son del palo les ha llegado un porcentaje mucho más elevado, y eso nos re-presenta un inconveniente bastante im-portante. Con respecto a seguridad veo muchas carencias, muchas idas y vueltas, indecisiones y no gestión para poder solucionar los problemas. Acá, los problemas, gracias a Dios, los podemos controlar bien, pero con el apoyo del gobierno provincial sería mucho mejor.