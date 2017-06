PASO A PASO

Para Insaurralde, la interna en el PJ es "sangrienta" y "le hace el juego al macrismo"

El intendente de Lomas salió con declaraciones fuertes a favor de la unidad del peronismo, luego de la oferta de Cristina de encabezar la lista única

Las aguas del PJ hoy están divididas entre quienes respaldan la propuesta de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de ser la candidata de la unidad en la Provincia, y los randazzistas que siguen defendiendo las PASO como alternativa para esquivar la lapicera ajena en las listas seccionales.A días de anunciar la ruptura definitiva con el grupo Esmeralda, que mantuvo reuniones con el ex titular de Transporte con el objetivo de impulsar su candidatura, Martín Insaurralde salió a despegarse nuevamente de la figura del ex ministro, pero esta vez, con declaraciones más subidas de tono.En este sentido, aseguró que “el peronismo es el único que puede ponerle un freno al ajuste del Gobierno. Voy a hacer todo lo posible por evitar una interna sangrienta que le haga el juego al macrismo”.“Yo no represento dirigentes, represento a la gente, y lo que me dicen hoy los vecinos de Lomas y de toda la Provincia es que perdieron la esperanza y están cada vez peor”, agregó el jefe comunal durante una entrevista radial."Yo quiero un peronismo unido que pueda impulsar medidas para reactivar el consumo, levantar las Pymes y generar más empleo para todos los bonaerenses”, concluyó Insaurralde, quien además agregó que “el cambio fue para peor”.