CAMPAñA

Timbreo: la tropa nacional desembarcará una vez más en terreno opositor

Este sábado, funcionarios locales, provinciales y nacionales caminarán las calles de la Provincia en el quinto timbreo del año. Todos los nombres, todos los distritos. La gobernadora estará con Mirtha Legrand por la noche.

Se acercan las elecciones y la campaña está a la orden del día. Este sábado, no será la excepción. Por la mañana, funcionarios locales, provinciales y nacionales caminarán las calles de la Provincia en el quinto timbreo del año; y por la noche la gobernadora visitará la mesa de Mirtha Legrand.En está oportunidad, el ministro de Educación de la Nación y quien todo indica que encabezará la lista de senadores del oficialismo, Esteban Bullrich, recorrerá Malvinas Argentinas. En el distrito gobernado por el peronista Leonardo Nardini, también estarán los referentes locales Jesús Cariglino y Albi Czernikowski, el ministro de Gobierno Joaquín De La Torre, y el diputado Hugo Oroño.En Tigre, suelo del Frente Renovador, el referente local Segundo Cernandas estará acompañado por el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y el vicegobernador Daniel Salvador. Por la Nación, dirá presente la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley. En San Fernando, otro territorio massista, estarán Alex Campbell y Agustina Ciarletta, con el ministro de Cultura nacional, Pablo Avelluto.En San Martín, suelo gobernador por Gabriel Katopodis, el principal hombre del Gobierno será el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, quien, como la última vez, caminará el distrito con los legisladores Walter Carusso y Daniel Ivoskus.A su vez, en Escobar, distrito comandado por el peronista Ariel Sujarchuk, bajará el ministro de Economía, Hernán Lacunza, junto a los referentes locales Leandro Costa y Mariano Castagnaro.Por su parte, en Hurlingham el dirigente local Lucas Delfino, visitará el distrito con el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, y el ministro de Modernización nacional, Andrés Ibarra.En Ituzaingó, comuna dirigida por Alberto Descalzo, caminarán la dupla integrada por la ministra de Salud, Zulma Ortiz, y el secretario de Medios, Mariano Mohadeb; guiados por los referentes Gaston Di Castelnovo y Gabriel Pozzuto.En el oeste del Conurbano, Merlo, estará el jefe de Gabinete Federico Salvai junto con el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano. Por su parte, en Moreno, dirá presente el subsecretario de Coordinación Gubernamental, Juan Pablo Becerra, con el referente local Leo Coppola. También estarán el ministro de Ciencia y Tecnolodgía, Jorge Elustondo, junto con el ministro de Economía de la Nación, Nicolás Dujovne.En San Miguel, distrito oficialista, solo timbreará el alcalde Jaime Méndez y la legisladora María José Tedeschi. Algo similar ocurrió en La Matanza, donde, Alejandro Finocchiaro, el titular de Educación bonaerense estará solo con su colega de Trabajo, Marcelo Villegas.En Almirante Brown, si bien la “batuta” la lleva el ex PAMI, Carlos Regazzini, también estará el titular de Agroindustria, Leonardo Sarquís, y el titular de IOMA, Carlos D'Abate, además del legislador Jorge Mancini. Mientras que en Avellaneda, la posible número dos de la lista de senadores, Gladys González, estará acompañada por Fernanda Inza, secretaria Legal y Técnica, y la senadora Lorena Petrovich.En Lomas de Zamora, el peso pesado local Gabriel Mercuri estará acompañado por la legisladora María Elena Torresi, junto con el ministro de Cultura, Alejandro Gómez, y el titular de ARBA, Gastón Fossati.Mientras que en Berazategui, tierra K, el funcionario de Deportes, Gabriel Kunz y el legislador Ricardo Giaccobe estarán acompañados por el Secretario General, Fabián Perechodnik; en Ensenada hará lo propio el titular de la Ofiina Anticorrupción bonaerense, Luis Ferella.En Esteban Echeverría, dirá presente el titular de Infraestructura, Roberto Gigante y el uno del Instituto de la Vivienda, Evert van Tooren; exactamente igual que en la última ocasión.En Florencio Varela estarán el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, y la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, con los referentes locales Pablo Alaniz y Dardo Ottonello.Por su parte, en Presidente Perón, el referente Guido Giana estará acompañado por el senador Walter Lanaro y el secretario de Comunicación, Federico Suárez; mientras que en Quilmes, Martiniano Molina caminará con los legisladores Fernando Pérez y Gustavo Schiavo.En la capital bonaerense, el intendente Julio Garro será visitado la misma comitiva de cinco legisladores que lo acompañaron hace 15 días: Manuel Mosca, Diego Rovella, Gabriel Monzó, Pilar Ayllón y Juan Pablo Allan.En Zárate, la legisladora Sandra Paris acompañará a Walter Urrein. En Pergamino, Marcelo Pacífico y Orlando Yans, hizo lo propio con el intendente Javier Martínez. En San Nicolás, Ismael Passaglia compartirá la mañana con Mario Vignali.Además, en Junín, Roberto Costa y Pablo Petrecca serán la dupla oficial; mientras que en Lincoln, el intendente Salvador Serenal estará acompañado por Vanesa Zúccari.En Nueve de Julio, Mariano Barroso contará con el apoyo de Jorge Silvestre y Mauricio Vivani. En Carlos Tejedor, Raúl Sala estará acompañado por Oscar Sánchez; y en Chascomús, la legisladora Liliana Denot apoyará al referente local Lito Fernández.En Necochea, suelo massista, Roberto Rago y Sergio Domínguez Yelpo respaldarán a Sergio Martín (FE) y Roberto Rago. En General Pueyrredón (Mar del Plata), los legisladores Guillermo Castello y Maxi Abad acompañarán a Juan Aicega. El cuestionado intendente Carlos Arroyo no participará.En Tres Arroyos, Rosio Antinori acompañará a Laura Aprile. En Daireaux, Luis Oliver hará lo propio con Matías Besada y Esteban Hernando.Mientras que en Bahía Blanca, Héctor Gay recibirá a los legisladores Santiago Nardelli, Nidia Moirano y Julieta Centeno. En Puán, el intendente Facundo Castelli contó con Horacio López.