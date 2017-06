DARDOS UCR

Alfonsín, las reuniones con el randazzismo y Vidal, los rumores de candidatura y la desmentida

En conversación con La Tecla.info, el dirigente radical desmintió que sea candidato a diputado nacional por Cambiemos. Igualmente, reconoció que María Eugenia Vidal lo convocó a un encuentro privado.

Una semana movida vivió Ricardo Alfonsín. Es que, el diputado nacional y dirigente de la Unión Cívica Radical que más de una vez ha levantado su voz en contra de las políticas de la alianza Cambiemos, se mantuvo en el centro de los rumores y como protagonista de reuniones que llamaron la atención de los propios boinas blancas y opositores.En definitiva, Alfonsín habría mantenido una reunión con sectores del randazzismo que especularon con un acercamiento al exministro del Interior. Muchos sembraron las dudas en las críticas que el radical hace al sector PRO del gobierno y en el rechazo a la candidatura de Facundo Manes.Cabe destacar que gran parte del partido centenario rechaza al neurologo, no como candidato, sino como uno de los puestos que tiene la UCR para poner en la lista. “Manes es del consenso, o del PRO, no es un candidato UCR”, señalaron los boinas blancas, y fue Alfonsín quien subrayó: “los candidatos radicales los elige el partido”.En ese marco, y en conversación con La Tecla.info, el propio diputado nacional desmintió la reunión con los armadores de Randazzo. “Es absolutamente falso”, señaló y fiel a su estilo direccionó la munición gruesa hacía Cambiemos y cuestionó que “son versiones que surgieron, seguro, adentro de Cambiemos”.Otro de los puntos cumbres de la semana alfonista se dio en las últimas horas y con un llamado de María Eugenia Vidal de por medio. Es que, la Gobernadora llamó al dirigente para encontrarse en privado y dialogar, buscar contenerlo y hacerle una propuesta electoral.En definitiva, con el objetivo de calmar los dardos de Alfonsín, la líder bonaerense de Cambiemos le habría ofrecido el primer puesto de la nómina de diputados. Vale recordar que la banca de Alfonsín vence este año y debe ser renovada. Sin embargo, la propuesta fue desechada por el boina blanca.“No me gusta comentar las conversaciones privadas, pero puedo decir que la reunión fue muy franca, cordial y respetuosa”, sostuvo y agregó “ya he dicho que no voy a ser candidato”.En esa sintonía, dejó entrever que la unidad de Cambiemos ya se ha consolidado: “Creo que lo mejor era ir a las PASO”, expresó. “De esa manera, los radicales podíamos demostrar que representamos más de lo que creen los aliados del PRO y eso podía influir en las decisiones que toman en el Gobierno”, agregó.Y aprovechó el envión para cuestionar la gestión nacional de Mauricio Macri. “No veo que la conducción nacional esté pensando en cambiar su posición con el PRO y para eso, no quiero ser candidato”, apuntó.“La responsabilidad de la UCR era evitar que el PRO tome decisiones que perjudiquen a la gente y yo quiero hacer política para beneficiar a la gente”, concluyó Ricardo Alfonsín que despejó los rumores de reuniones ambiguas y posibles candidaturas.