El PJ duhaldista tiene candidato a Diputado: Burlando

"Va a integrar nuestra lista aquella persona que no haya transitado ni los pasillos de Comodoro Py ni los tribunales de la ciudad de La Plata", expresó el abogado platense

Alguna vez, durante la administración Scioli, anunció ante La Tecla que tenía intenciones de ser ministro de Seguridad de la Provincia, pero esa idea no prosperó. Ahora, el mediático abogado platense se acaba de lanzar de manera extra oficial como candidato a diputado.La excusa para el anuncio fue la presencia del Polaco, su último gran defendido, en la pista del Bailando por un Sueño. Allí, sin vueltas, ante la consulta del conductor Marcelo Tinelli, Burlando reconoció que irá como postulante a legislador de la mano del peronismo.Si bien no dijo que si la idea es desembarcar en el Congreso nacional o en la legislatura bonaerense, el ex de Barbie Franco resaltó que la línea Justicialista a la que representará será Justicia y Dignidad Peronista, actualmente ligada al duhaldismo."Va a integrar nuestra lista aquella persona que no haya transitado ni los pasillos de Comodoro Py ni los tribunales de la ciudad de La Plata", expresó Burlando, a lo que el ex candidaton a presidente de la AFA, le dijo entre risas: "entonces van a ir en blanco". "Voy a ir casi solo", completó el abogado.Vale recordar que tiempo atrás, en un acto de la mencionada corriente, el ex presidente Eduardo Duhalde dijo que quiere "ser el conductor del PJ con un peronismo unido" para lo cual se presentará como candidato a presidente del PJ nacional, a pesar de que la actual conducción que encabeza el diputado José Luis Gioja tiene mandato hasta 2019.Duhalde también adelantaba en ese entonces que estaba organizando a un sector peronista que reúna "a todos los que creemos que hemos fracasado y que no hay que volver a lo de antes porque -el kirchnerismo- es también parte del fracaso del país".En el mencionado acto, el hombre de Lomas calificaba de "ridícula" la posibilidad de un armado electoral por afuera del Partido Justicialista (PJ) porque "los militantes nunca nos jubilamos y yo nací siendo peronista y gremialista y jamás haría algo por fuera de nuestro partido (PJ)".¿Por adentro? Si, por adentro. Los apoderados de Justicia y Dignidad Peronista, Oscar Diani y Omar Gadea, informaron que el espacio ya está inscripto en la Junta Electoral de la Provincia para disputarle el uno del peronismo a cualquiera que se anote, ya sea Cristina, Randazzo o ambos.