CAPACITACION

Intendentes y funcionarios, egresados de la escuela

El programa de Políticas y Gestión de Gobierno para el Desarrollo Local, que imparte el IAE y auspicia el Banco Provincia, llegó a su fin tras cuatro meses de duración

Como había anticipado este medio, la intención de la iniciativa es lograr que los asistentes sean, una vez terminado el programa, mejores funcionarios públicos. Y seguramente ya lo son. Tras la clase final, la totalidad de los presentes, tal como puede verse en la foto, se fueron satisfechos y contentos.No se trata de ir a la secundaria ni a la universidad, pero sí de ir a aprender, a incorporar conocimientos. Lo cierto es que jefes comunales y funcionarios municipales de la Provincia comenzaron, a principios del mes de marzo, un curso de gestión dictado por el Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE) -la escuela de negocios de la Universidad Austral- y auspiciado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires."Me gustó la primera clase, estuvo muy bien; claro que voy a volver a ir”, señaló entonces ante este medio el mandamás de Pergamino, Javier Martínez (Pro - Cambiemos); y agregó que “la primera clase fue sobre liderazgo y cambio, entre otras cosas”. El referente macrista de la Segunda completó: “La dio Juan José Llach y estuvo más entretenida, aprendimos muchas cosas de gestión”.Las clases fueron de distintas temáticas y se dictaron dos por mes. Por razones de agenda, no todos los inscriptos pudieron asistir a cada una de las cursadas. En esta última, por caso, además del Secretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, estuvieron los intendentes Matías Rappallini (Maipu), Néstor Álvarez (Guamini) y Alejandro Cellillo (General Alvear).También Franco Flexas (General Viamonte), Camilo Etchevarren (Dolores), Pablo Petrecca (Junín), Jaime Méndez (San Miguel), Mariano Barroso (Nueve de Julio), Nicolás Ducoté (Pilar), Carlos Puglielli (San Andrés de Giles).Vale decir que el programa se llama Políticas y Gestión de Gobierno para el Desarrollo Local, y en este caso contó con el financiamiento del órgano crediticio bonaerense. Tuvo una duración de cuatro meses y participaron más de sesenta intendentes y funcionarios municipales. La cita fue en la sede que la casa de altos estudios tiene en la localidad de Pilar.“Esta es una herramienta más que les acercamos a los intendentes para que puedan mejorar las gestiones en sus municipios. Invitamos a más de sesenta de todos los espacios políticos. Aquí no importa si son oficialistas u opositores, porque creemos que la formación de funcionarios es fundamental para mejorar la vida de los bonaerenses”, sostuvo Alex Campbell, subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, en la previa de la primera clase.A pesar de que el curso estaba destinado sobre todo a los nuevos intendentes, los que asumieron en diciembre de 2015, son varios los experimentados que decidieron ser parte de la movida. Otros de este último grupo, en tanto, prefirieron dejar su lugar a funcionarios de primera línea de la Comuna (secretarios de Gobierno, jefes de Gabinete y/o secretarios de Economía); tales los casos de Jorge Macri (Vicente López) y Alejandro Granados (Ezeiza).“Lo bueno es que los participantes puedan capacitarse y llevarse ideas para contribuir al desarrollo en sus municipios. También enriquece mucho la posibilidad de estar dos días al mes trabajando, preparándose y, sobre todo, aprendiendo e interactuando con los demás intendentes de la Pro-vincia”, manifestaba el ya mencionado Campbell.“Es muy bueno que tengan la posibilidad de ser compañeros, de almorzar juntos, de charlar en los recreos sobre lo acontecido un rato antes en el aula y sobre cómo van las cosas en sus respectivos municipios. No hay manera de que no sea positiva esa sinergia que se genera entre los jefes comunales”, agregó, entusiasmado, el hombre de San Fernando.A modo de cierre es importante destacar que el IAE tiene más de 35 años de experiencia en la formación integral de empresarios y ejecutivos y su misión es contribuir al desarrollo del conocimiento y a la formación de los hombres y mujeres de empresa, tanto en las capacidades de gestión como en las virtudes humanas necesarias para el ejercicio de la dirección. Así, al menos, puede leerse en la página web del establecimiento.