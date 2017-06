MARIA EUGENIA VIDAL

"Desde el primer día fuimos claros: en este gobierno no hay lugar para el delito ni la corrupción"

En el encuentro "Diálogos para la Argentina, Transparencia y Desarrollo", la Gobernadora dijo que "la corrupción es lo que impide que podamos desarrollar nuestro potencial"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sostuvo hoy que “desde el primer día fuimos claros: en este Gobierno no hay lugar para el delito ni la corrupción”.Al participar esta tarde del encuentro "Diálogos para la Argentina, Transparencia y Desarrollo", organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y llevado a cabo en la sede de la Bolsa de Comercio porteña, la Gobernadora dijo que "la corrupción no es sólo robar lo que es de todos, es lo que impide que podamos desarrollar nuestro potencial"."No alcanza con decisión política" para combatir la corrupción, consideró la gobernadora y agregó que además "se necesita que millones de ciudadanos estén comprometidos con la verdad"."La transparencia es un valor que está vinculado al desarrollo de nuestro potencial y a la generación de oportunidades. Durante muchos años, el Estado convivió con el delito o eligió mirar hacia otro lado. Y no sólo no se comprometió con la verdad, sino que además decidió ocultarla”, sentenció.Según Vidal, la acción contra la corrupción requiere también "no bajar los brazos. La persistencia es un valor muy importante porque lo difícil es sostener la lucha. El sistema fue permeado por la corrupción y va a llevar años revertirlo".Destacó los pasos que se dieron en la Provincia para combatir la corrupción, como la obligación de que funcionarios públicos y efectivos policiales hasta el grado de inspector deban presentar declaraciones juradas de su patrimonio, o la creación de la Oficina de Fortalecimiento Institucional, y remarcó que "ninguna de estas peleas podrían darse sin el respaldo del Presidente"."Pero –advirtió- tiene que ser un compromiso de la sociedad. Esto se cambia desde adentro, no se cambia mirando la televisión y diciendo 'que barbaridad'. Esto se cambia con el acompañamiento de los 16 millones de bonaerenses".