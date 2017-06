AUDIENCIA

Tarifazo eléctrico: la Defensoría pidió gradualidad y la Provincia espera a la Justicia

Representantes de ambos organismos participaron de una mediación por los aumentos en las tarifas eléctricas, actualmente frenados por el fallo del tribunal que conduce Luis Arias. Hubo posicionamientos pero no soluciones.

En el marco de la audiencia que citó el juez en lo Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, Luis Arias, entre el Defensor del Pueblo, el Organismo de control de energía eléctrica de Buenos Aires (Oceba) y el representante del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, las partes acercaron posiciones pero no hubo soluciones concretas.En este sentido, el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, exigió que “la tarifa debe tener relación con el aumento de los salarios para que la gente la pueda pagar” y agregó “no es mi función traer los números que deben poner sino apelar a la razonabilidad de las tarifas”.Por otra parte, reiteró la idea de la Defensoría sobre la temporalidad “los incrementos tienen que ser graduales, no se puede pretender hacer pagar a los bonaerenses en 15 meses lo que no se hizo en años”.Como última medida, el Defensor se refirió a la protección de los sectores más vulnerables y presentó la necesidad de ampliar “al doble el consumo que hoy tiene la tarifa social”.La audiencia, dictaminada por el Juez Arias, se dio como respuesta al pedido del organismo que conduce Lorenzino, quien había exigido una instancia de diálogo entre las partes para analizar la actualización del valor del servicio.Por su parte, desde la Provincia no realizaron propuesta alguna, sino que recordaron que aún está pendiente la resolución de la apelación a la medida de Arias, y que esperan que restituya las subas.Cabe destacar que a comienzos de este mes el Gobierno bonaerense autorizó el aumento tarifario por sobre las subas dispuestas por el ministerio de Energía nacional. No obstante, diez días después, el juez Arias suspendió la medida y ordenó que las distribuidoras Edelap, Eden, Edea y Edes y las casi 200 cooperativas eléctricas del interior bonaerense facturen nuevamente el servicio con los valores anteriores al aumento.