DENUNCIAS

Carrió volvió a apuntar contra Ritondo y tensiona Cambiemos

La diputada nacional reiteró que en la Argentina la "espían" y "vigilan", al tiempo que volvió a apuntar contra diferentes funcionarios entre los que señaló al ministro de Seguridad bonaerense.

"Que quede claro: acá me espían, me vigilan, escuchan mis conversaciones y hacen informes sobre la gente que se reúne conmigo. Varias personas que se fueron de mi casa recibieron llamados preguntando qué habían hablado conmigo", aseguró Carrió.Durante una entrevista publicada por el diario Clarín, la legisladora reiteró su pedido de renuncia para la número dos de la AFI, Silvia Majdalani, y también apuntó contra el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo."Majdalani se tiene que ir. Ella controla lo que se hace en la AFI, y la usa para hacer espionaje político y operaciones. Y en esas cosas trabaja también con Cristian Ritondo, que es asesorado por (el intendente de Ezeiza, Alejandro) Granados, (el ex jefe de la Policía Bonaerense Hugo) Matzkin y una agencia de inteligencia que se llama C3 y que maneja un señor Leonardo Scaturice", apuntó.Asimismo, la líder de la Coalición Cívica responsabilizó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y al juez federal Ariel Lijo, por permitir estos hechos. "Ahí están Lorenzetti -a quien Macri le dio el control de las escuchas telefónicas judiciales- el juez Lijo y Ritondo", subrayó.No es la primera vez que Lilita apunta contra ministros del Gobierno de María Eugenia Vidal. En ocasiones anteriores, además de Ritondo, cuestionó al titular de Justicia, Gustavo Ferrari, por sus vínculos con Daniel Angelici.Lo cierto es que son varios los que no la soportan ni un poco. Hablan bien de ella y muestran sus "ganas" y "esfuerzo" por hacerla sentir a gusto y que no rompa el frente como ya hizo con otros, como por ejemplo UNEN.Casi todos. No todos. El diputado provincial por el Pro, Eduardo Barragán, no se anduvo con chiquitas y dijo sin vueltas que "Carrió como legisladora y aliada de Cambiemos debería ser más responsable en sus declaraciones con respecto a las personas en las que confía el Presiente"."En un estado de derecho existen instituciones que tienen el rol y función que la Doctora Carrió se autoasignó y ejerce sin ningún tipo de control más que su 'sano' juicio", fustigó el hombre que responde al presidente de Boca, Daniel Angelici y que en la legislatura bonaerense representa a la Séptima sección.En el mismo sentido, siempre apuntando a Lilita, que como es sabido va a fondo por la cabeza de la dos de la AFI, Silvia Majdalani, afirmó que "celebro la capacidad de disenso interno de nuestro espacio, pero si atacás sistemáticamente a los de tu partido o estás en el lugar equivocado o tenés un problema".Vale destacar que no es la primera vez que Barragán sale al cruce de Carrió. Antes, había saltado para defender a su amigo. “Daniel es un hombre que tiene la plena convicción de que la política debe estar al servicio de la gente, comprometiéndose con la resolución de las dificultades que afectan a la población, sin distinción de clases sociales”, decía el "Changui".