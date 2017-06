CONFERENCIA DE PRENSA

Intendente denunció que el histórico diario local lo quiere voltear

Acompañado de su Gabinete y concejales vecinalistas, el intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez citó a la prensa y acusó de “desestabilizador” al diario local.

El jefe comunal advirtió que el matutino difundió “información falsa” sobre la situación económica del Municipio, y acusó a las autoridades de la empresa periodística de “hacer política” y “ponerse la camiseta de un partido político, lo que no corresponde”.Además, dio lugar al secretario de Hacienda, Federico López di Fondi, a analizar detalladamente una nota titulada “Cuentas que dan miedo”, sobre la cual el funcionario fue puntualizando algunos números y situaciones diferentes de lo allí publicado.“Siempre hemos aceptado críticas de la prensa, de la oposición, y hemos enmendado errores”, dijo Sánchez, pero expresó su decisión de “denunciar públicamente la falsedad con que diariamente La Voz del Pueblo desinforma a la población de Tres Arroyos”.“Queremos plantear desde lo técnico los titulares del diario que ponen en duda a la población acerca de una situación económica que no es así, es una mentira abierta. Le agradezco a mi bloque, e incluso a los de la oposición, aun con sus críticas, porque quizá no miran con los mismos ojos la manera de administrar las cuentas en un momento como el que estamos viviendo”, sostuvo el mandatario.A su turno, Federico López di Fondi , secretario de Hacienda, fue analizando punto a punto lo que describió como “un titular llamativo, ‘Cuentas que dan miedo’, con frases en las que se da información falsa, con la que después se arriba a decisiones erradas”.“La nota dice que como deuda flotante a proveedores al 31 de diciembre hay 48 millones en la administración central, y otros 26,9 del Hospital, lo que hace un total de 80 millones de pesos. Habla de deuda a proveedores y eso es falso, porque cuando uno va y analiza la información ve que la deuda a proveedores es de 18 millones en la administración central y 9 en el Hospital".Finalmente, el intendente volvió a tomar la palabra para señalar que “pese al accionar del diario La Voz del Pueblo, que me duele como ciudadano, como vecino, porque nací leyendo el diario que generaba respeto, orgullo, y que hoy quiera ser un partido político o ponerse su camiseta, huele a desestabilización y mala intención"."Miren una foto del diario de hoy. Ayer hicimos una presentación de maquinarias adquiridas con un crédito de 22 millones, y esa foto refleja 3 camionetas que no valen más de 800.000 pesos, evidenciando el interés de engañar a la población que no mostraron así los demás medios", se quejó."Quiero decirles a los vecinos que se queden tranquilos porque a pesar de esta desestabilización que intenta el diario, tanto este intendente, como su equipo, como el vecinalismo todo, seguiremos trabajando. Todos juntos vamos para adelante", señaló casi al final.Fuente: LU24