REUNIóN EN EL PJ

Los K, por ahora, se quedaron con las ganas de la unidad: Randazzo insiste con la interna

Kirchneristas y randazzistas se vieron las caras hasta altas horas de la noche en la reunión de la Comisión de Acción Política del PJ Bonaerense, pero no lograron ponerse de acuerdo, por lo que, pese al pedido de los intendentes de la Tercera, las PASO parece que no se van a poder evitar.

La reunión llevada a cabo en la sede porteña del PJ fue precedida por un encuentro de la mayoría de los intendentes de la tercera sección electoral, el principal bastión histórico del peronismo del Conurbano, que explicitaron su apoyo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como cabeza de la lista de Senadores."Cristina en el Congreso es clave para frenar el ajuste que está realizando Cambiemos", coincidieron los alcaldes del PJ.Los firmantes fueron el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y su par de Berazategui, Patricio Mussi. Dejaron en claro que “quieren” a Cristina candidata.La misma postura sostuvieron Fernando Gray (Echeverría), Mariano Cascallares (Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Mario Secco (Ensenada), Hernán Yzrieta (Punta Indio) y Aníbal Regueiro (Presidente Perón)."Queremos que Cristina sea la candidata que encabece la lista y que Randazzo, que fue su ministro durante ocho años, la acompañe y que haya una lista de unidad”, dijo Insaurralde.Pero la respuesta fue negativa. "La unidad es necesaria, lo que está en debate es cómo se construye. Si se construye previamente a las PASO con una lista única, o se construye con posterioridad a las PASO una vez que toda la provincia haya votado", dijo Fernando "Chino" Navarro.Lo mismo sostuvo el senador Nacional Juan Manuel Abal Medina quién integró junto con Navarro, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta y Domínguez, la comisión de randazzistas que participaron de la reunión de la Comisión de Acción Política.En ese sentido, según pudo saber La Tecla.info, luego de que los portavoces del randazzismo insistieron con presentar una lista paralela que lleve al exministro del Interior como número uno, la reunión no siguió con el rumbo deseado.“En realidad, la verdad es que no se avanzó en nada. Nosotros propusimos una lista que contenga a todos los espacios y ellos siguen con la idea de las internas”, expresó uno de los intendentes presentes que trabaja por Cristina senadora. Igualmente, las reuniones se mantendrán y este mismo viernes podría darse un nuevo encuentro.Es que, un grupo de alcaldes confía en que el chivilcoyano ceda en su postura y logre enderezar a la tropa que le reclama ir a internas. En ese marco, apuntan a figuras como Juan Manuel Abal Medina, Fernando “Chino” Navarro, y Alberto Fernández, como promovedoras de la interna partidaria para priorizar intereses electorales personales. “Es la única manera que pueden tener cargos”, expresó uno de los intendentes del Conurbano.Asimismo, desde el randazzismo, uno de los principales armadores bonaerenses, manifestó a La Tecla.info que "a las PASO vamos a ir con Randazzo senador. Tenemos que dejar de perder tiempo en estas reuniones aburridas, que no suman nada y trabajar para consolidar la candidatura de Florencio". Además, advirtieron que las listas randazzistas se presentarán en los 135 municipios y en cada estamento.A su vez, otro de los hechos que llamó la atención de los dirigentes fue la presencia de la diputada Dulce Granados. La mujer del intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, participó del cónclave algunas horas más tarde que “el Sheriff” hiciera público su apoyo “institucional” a María Eugenia Vidal. “En Ezeiza saben que Macri no mide nada, por eso vienen a ver como está el panorama”, sentenció uno de los presentes.Así las cosas, si bien esperan hasta el último día (24 de junio) para saber si habrá o no unidad, el horizonte no se muestra de la mejor manera y la interna peronista gana terreno.