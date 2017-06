ELECCIONES 2017

Para Massa, la reaparición de Cristina significa “nada”

El líder del Frente Renovador desembarcó en La Plata, donde dialogó con productores del cordón frutihortícola. Stolbizer pegó el faltazo, pero estuvieron sus alfiles. El líder renovador ninguneó a la figura de la ex presidenta.

El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, desembarcó en las afueras de la ciudad de La Plata, donde recorrió una zona del cordón furtihortícola, donde se concentra la mayor cantidad de pequeños productores agropecuarios.Si bien iba a estar acompañado por su socia política, Margarita Stolbzier, no pudo asistir debido a cuestiones familiares. No obstante, dijeron presente varios de sus alfiles, como los diputados Juan Cocino, Rubén Grenada, Marcelo “Oso” Díaz, y el concejal Gastón Crespo.En diálogo con la prensa, Massa apuntó contra las políticas del Gobierno nacional a quien acusó de trabajar para los más ricos. “El 80 por ciento de nuestra economía es mercado interno, necesitamos que la gente tenga plata en el bolsillo, sino la economía no va a arrancar”, puntualizó.“En el pasado hay dirigentes que tienen que explicar a la Justicia las deudas, y ahora tenemos una deuda con la sociedad. No voy a caer en la trampa de que en la Argentina se debate entre un gobierno de pocos y uno de corrupción, por eso construimos ‘Un País’”, dijo al respecto de la polarización entre Cambiemos y el Frente para la Victoria de cara a las urnas.En este sentido, añadió: “Nosotros, las cosas que vemos bien, las vamos a respaldar y las que están mal, las vamos a cuestionar. A la Argentina le va a ir bien cuando se enfoquen en la clase media y trabajadora”Por otra parte, acerca de los dirigentes del Frente Renovador que decidieron abandonar el espacio para sumarse a las filas de Florencio Randazzo, como Alberto Fernández, el diputado nacional prefirió restarle importancia y valorizar el equipo que conforma desde que decidió abrirse del FpV.“Tengo el orgullo y la satisfacción que una fuerza que arrancó hace cuatro años hoy tenga mil legisladores, 70 intendentes, un gobernador. Después, el que individualmente toma una decisión mirando su oportunidad está en su derecho. Estoy orgulloso del equipo que armamos. Argentina necesita eso, propuestas y equipos”, señaló el tigrense.Por último, consultado sobre la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner en la escena política y, posiblemente, partidaria, el líder del Frente Renovador se acotó a contestar “nada, nada”. “El 25 de Mayo nació ‘Un país’”, finalizó.Por el massismo asistieron los platenses Javier García, Carlos Melzi, Oscar Vaudagna y José Arteaga, los legisladores provinciales Fernando Carballo, Jorge Sarghini y Juan Amondarain, los diputados nacionales Liliana Schwindt y José De Mendiguren y el especialista en temas sociales Daniel Arroyo; entre otros.