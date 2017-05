PRIMARIAS 2017

Intendentes del PJ invitan a CFK a "no presentarse"

Cristina Fernández de Kirchner se ofreció como candidata de la unidad peronista e invitó a Randazzo a ser parte de esa lista. A pesar que la mayoría de los jefes comunales apuestan a esa jugada, hay varios que se animan a invitar a la ex presidenta a no ser parte de la elección

"Cristina está dando una señal importante pero hay que saber leer e interpretar lo que está diciendo: la unidad no nos garantiza el triunfo. Tenemos que reconstruir el peronismo en un ejercicio de debate permanente y planteándonos que el verdadero adversario es Macri", manifiesta, sin vueltas, como siempre, el mandamás colonenese, Ricardo Casi.Y agrega que "le aconsejaría que estas no son las mejores elecciones para que ella se presente. No tengo nada personal, pero creo que es seguir la estrategia de Durán Barba. Polarizar con Cristina es hacerle el juego a Cambiemos, hay épocas de cambio y de nuevos contextos y los peronistas interpretamos que para garantizar la renovación del partido tiene que haber PASO", completó.En el mismo sentido, Marcelo Santillán, intendente de Gonzáles Chaves, manifestó que la ex mandataria no está entre sus preferencias y que ponerla a la cabeza de la peletra no sería conveniente para el Justicialismo. “No me gusta Cristina en las legislativas, no me parece una buena estrategia", señaló el referente de la Sexta."La gente está dirimiendo una cuestión de bolsillo, económica y si bien con Cristina estuvo mejor, en el Congreso no tendría la herramienta para cambiar ese escenario. Si fuera una elección Ejecutiva me gustaría más", afirma el mandamás chavense.Por su parte, Walter Torchio, jefe comunal de Carlos Casares, sostuvo que no interpretó las palabras de Cristina como una decisión, sino que a su entender "fue más un llamado de atención que una definición concreta. Es un llamado a la unidad", aseveró.Y al tiempo que dijo que "no es un año para ir a la interna", señaló que "Florencio es un actor político importante, que podría ser una cara nueva dentro de este esquema y que puede aglutinar a todos los espacios políticos, y desde este punto de vista el quiere interna sí o sí y eso pone un límite".