INTERNA PERONISTA

Cumbre Randazzo-Máximo quedó postergada y el peronismo sigue en conflicto

Desde el entorno del ex ministro del Interior negaron que este miércoles fuera a reunirse con el hijo de la expresidenta. No obstante, desde el sector cristinista aseguraron que el encuentro se realizaría e, inclusive, que el chivilcoyano se comunicó con más de un intendente K para acercar posturas. Finalmente, y porque el encuentro se filtró a la prensa, decidieron postergarlo.

Según pudo saber LaTecla.Info, Máximo Kirchner y Florencio Randazzo mantendrían un encuentro privado para limar asperezas e intentar acercar posiciones para lograr una sola lista en las próximas elecciones legislativas. Sin embargo, esa reunión que se trabajó con sigilo durante el martes, fue postergada sin fecha concreta de realización, según informó una fuente del randazzismo.Otros actores del entorno del ex ministro del Interior dijeron que nunca existió en concreto la posibilidad de juntarse.El martes, cuando trascendió la noticia de la reunión, este medio aclaró que se desarrollaría siempre y cuando no surgieran contratiempos, puesto que había quienes los buscan para evitar el encuentro, mientras que otros alentaban la juntada.“No hay posibilidades de esa reunión. Sí van a ir compañeros a la reunión de la comisión de Acción Política del PJ, que convocó Fernando Espinoza”, expresó a este medio uno de los armadores de la campaña de Randazzo en la Provincia.“Somos parte del espacio y vamos a ir a la reunión del PJ, pero para ratificar la idea de recurrir a las PASO”, añadió la misma fuente sobre la posibilidad de lograr la unidad peronista.No obstante, en el kirchnerismo no se dan por vencidos, y quieren que el Frente para la Victoria llegue a las primarias sin fracturas internas plasmadas en dos o más listas. Es más, un intendente K le aseguró a este medio que la reunión entre Randazzo y Máximo seguía en pie e, inclusive, que “El Flaco” se había comunicado con él y varios de sus correligionarios para intentar acercar posiciones.Más idas y vueltas, más rumores y desmentidas. Lo cierto es que el randazzismo ya determinó que mandará una delegación al PJ en representación del exministro, que irá a escuchar y también a plantear las requisitorias del espacio. Dos de los anotados son Julián Domínguez y Fernando “El Chino” Navarro. Por ahora, la unidad sigue siendo una utopía.