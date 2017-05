ALIANZAS

De la mano del GEN, Libres del Sur se suma a Un País

El espacio cuyo principal referente es la diputada Victoria Donda ya definió sumarse al GEN y el Frente Renovador. El acuerdo se formalizará el próximo 10 de junio.

El Movimiento Libres del Sur formalizará el 10 de junio el acuerdo electoral con el frente “Un País”, presentado la semana pasada por los líderes del Frente Renovador, Sergio Massa, y del GEN, Margarita Stolbizer. El anuncio se realizará con un acto en el microestadio de Argentinos Juniors.Junto a la incorporación de la tercer pata de la alianza, estarán Sergio Massa, y Margarita Stolbizer, quien tomarán la voz junto a la diputada nacional y referente de Libres del Sur, Victoria Donda. Además, el encargado de "cerrar" el evento será el secretario general de Libres del Sur, Jorge Ceballos.Cabe destacar que tal como informó La Tecla hace poco más de dos meses, la alianza latente entre el Frente Renovador de Sergio Massa y el GEN de Margarita Stolbizer trajo consigo inconvenientes para otras fuerzas. Es que el espacio de la diputada nacional conformaba el Frente Progresista, Cívico y Social junto al Partido Socialista (PS) y Libres del Sur (LDS). Incluso algunos años atrás llegó a compartir boleta con Ricardo Alfonsín, quien hoy, más allá de algunas diferencias, se encuentra dentro de Cambiemos.Así las cosas, los espacios restantes del tridente debieron decidir su futuro y alinearse o no al nuevo frente que conforman los margaritos y los massistas. En un principio, desde el GEN, el exlegislador y uno de los principales armadores bonaerenses Juan Carlos Juárez, remarcó la importancia de cerrar el acuerdo con el Frente Renovador, pero siempre y cuando el Partido Socialista y Libres del Sur se encuentren adentro.En ese sentido, el deseo del GEN quedará a medias, ya que el PS ya ha decidido quebrarse y una parte darle la espalda a Margarita y otra, la menor, sumarse al acuerdo de los diputados. Por su lado, Libres del Sur se halla a días de consolidar su pertenencia a la nueva alianza electoral, pero lo hará bajo ciertas condiciones.Si bien desde LDS reconocen que “es necesario construir un frente con otros aliados y buscar la posibilidad de un consenso entre todos los sectores”, advierten que “si no hay acuerdo, las PASO son una herramienta que están a mano, legítimas”.En ese marco, en su momento, Jorge Ceballos, secretario general de la fuerza, señaló a La Tecla que “en algunos distritos puede ser necesario competir; hay que estudiar, lugar por lugar, la situación de cada distrito”.Asimismo, en referencia a las charlas previas que mantuvieron entre los partidos para consolidar el espacio, Ceballos señaló que “sería hipócrita decir que no tenemos diferencias y tenemos todas coincidencias”.En esa sintonía, la edil platense Luna, quien ocupa una banca por la licencia del margarito Gastón Crespo, explicó: “Como en cada alianza que se forma, no es sencillo ponerse de acuerdo para ver cuál es la mejor herramienta para construir una lista; nosotros, en las últimas elecciones decidimos ir a internas, y nos posibilitó mostrar cuál es la capacidad que tiene hoy nuestra fuerza a nivel provincial”.La concejala añadió: “En la Provincia, nuestra organización se encuentra instalada prácticamente en todos los distritos”.Así las cosas el devenir de las negociaciones entre los sectores acabará por consolidar al frente electoral entre el massismo, el GEN y Libres del Sur como la tercera parte del espacio y el anuncio será el próximo 10 de junio.