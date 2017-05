ANUNCIO

La Provincia refuerza la seguridad en 190 puntos calientes del Conurbano

La medida fue anunciada por la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro Cristian Ritondo. Se trata del desembarco de mil agentes de Infantería y Caballería que trabajarán en grupos entre las seis de la tarde y las 12 de la noche.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad Cristian Ritondo presentaron este miércoles un plan que contempla mayor presencia policial en los 190 puntos más conflictivos del Conurbano bonaerense.Serán casi 1.000 agentes pertenecientes a las divisiones de Infantería y Caballería, quienes, en grupos de cuatro hombres, patrullarán las zonas delimitadas entre las seis de la tarde y las doce de la noche."Queremos que la gente viva tranquila y que cada lugar donde está el delito estemos nosotros. Esa es la tarea. Queremos una Policía amigable, por eso les pido el mayor de los esfuerzos", expresó el ministro Ritondo."La decisión es porque queremos seguir trabajando para mejorar los estándares de seguridad. Tuvimos la organización, hace un año que lo empezamos a trabajar", añadió el funcionario.Por su parte, al gobernadora María Eugenia Vidal destacó que "se necesitan medidas aplicadas durante mucho tiempo. No es de un día, sino de todo un mandato"."Lo que estamos anunciando no va a resolver el problema del delito, pero es una medida más dentro de una cantidad decisiones que venimos tomando desde el primer día y que tiene que ver que haya seguridad en los horarios que más nos preocupan, cuando la familia vuelve de la escuela y del trabajo".Por ejemplo, en la ciudad de La Plata, recorrerán las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, la Estación de Trenes, los centros de calle 8 y calle 12, y en aquellas zonas en las que la violencia urbana sea una constante.“La idea es ir rotando los lugares, moviendo a los policías, para no dar una referencia a los delincuentes”, señalaron desde el ministerio que conduce Cristian Ritondo.Los policías estarán visibles, con portación de armas, incluso largas, y un rango de visión de 180 grados en los momentos de mayor circulación en la vía pública.“Los agentes son recientes egresados que contaron con los nueve meses de entrenamiento, más una formación especial de cinco meses complementarios”, expresaron desde el Ministerio de Seguridad bonaerense.“Se trata de un modelo disuasorio de ocupación territorial y de advertencia a posibles infractores. El fin es otorgar tranquilidad y protección a los vecinos en su vuelta a casa”, aclararon.