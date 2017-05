NINGUNO

¿Randazzo o Cristina, PASO o Unidad? "Yo soy aliado institucional de Vidal", dice Granados

De qué lado están los intendentes peronistas, del lado de Randazzo o del Cristina. Hay cincuenta y un jefes comuales que tienen una postura tomada al respecto. Pero hay uno que no. Nada quiere saber ni con la ex presidenta, ni con el ex ministro den Transporte.

Ante La Tecla, el mandamás de Ezeiza, Alejandro Granados, se mostró cercano a Cambiemos, aunque aclaró que solo desde lo institucional, por lo que el futuro electoral del viejo caudillo del Conurbano es todo un misterio.



"Yo soy un aliado institucional de María Eugenia Vidal", dijo el ex ministro de Seguridad de Scioli cuando este medio le preguntó acerca de cómo veía la actualidad del peronismo, el kirchnerismo y concretamente el pedido de unidad de Cristina y el reclamo de PASO del randazzismo.



Vale recordar que si bien nunca terminó de dar el salto, Granados coquetea hace un buen tiempo con el oficialismo, sobre todo provincial, aunque desde su entorno siempre negaron que "exista al necesidad" de oficializar una ruptura con lo anterior ni un acercamiento a lo nuevo.



Después de la derrota en 2015, en los primeros días de diciembre nomás, el mandamás de Ezeiza fue el primero en soltarle la manos a los K, que de la mano de Scioli, venían de ser arrasados por la ola amarilla de Macri y Vidal.



"Sepan que soy un intendente del Partido Justicialista, que soy un intendente peronista y que nada tengo que ver con el Frente para la Victoria", se despachaba el alcalde durante el acto en el que asumia un nuevo período de gobierno.



"Mis próceres fueron (José de) San Martín, (Juan Manuel Ortiz de) Rosas, el Teniente General (Juan Domingo) Perón y la compañera Evita. Nunca se olviden de eso: Perón y Evita", concluía sin vueltas.



El año pasado, en el mes de diciembre, Granados, tras un encuentro con la mandataria, decía que "la reunión fue muy buena" y destacaba que "encontré a la gobernadora como siempre trabajadora, divertida, muy enganchada a pesar de que ya estamos a finales de año".



