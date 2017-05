ELECCIONES 2017

Cristina si o no: la postura de los 52 intendentes peronistas ante su posible candidatura

La expresidenta se ofreció como cabeza de la unidad peronista, pero en el entorno de Randazzo la invitan a jugar las PASO. Qué dicen los 52 jefes comunales del FpV. Los que quieren la lista única y los que apuestan a la interna. Sobrevuela la vieja bronca con La Cámpora

Todos quieren la unidad del peronismo. Feliz coincidencia. El problema es que unos la quieren con PASO y los otros sin PASO. Los primeros son los que se encolumnan detrás de la candidatura del exministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo, y los segundos, los que prefieren a la expresidenta Cristina Fernández como número uno de la lista de senadores.La exmandataria se mostró ambigua. “Si es necesario que sea candidata, lo seré”, dijo en la entrevista concedida a C5N. Pero también señaló que si se postula, lo hará en una lista de unidad, sin tener que atravesar las Primarias contra otro candidato del espacio. El mensaje, claramente, fue para Randazzo.“La lista de unidad podría llegar a ser Cristina-Randazzo. ‘El Flaco’ no se puso en contra del pueblo argentino. ‘El Flaco’ no le hizo la segunda a los liberales. Randazzo tiene un reconocimiento de todos nosotros, es un buen compañero; pero si lo querés medir al lado de Cristina, no existe”, invitó el ensenadense Mario Secco, a su manera.Pero hasta ahora no hay chances de unidad sin Primarias. Y parece que no las habrá. El randazzismo da por sentado que el exhombre de los trenes dirá presente en las elecciones del 13 de agosto, sin importar quién esté enfrente; rechazando así el convite de CFK y los suyos.Aunque el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández explicó que “en las críticas al Gobierno hay coincidencia”, ante la consulta sobre la posibilidad de una lista de unidad para evitar las PASO, dijo, sin vueltas, que “no hay ninguna posibilidad”. “Si algo bueno hicieron Cristina y Florencio, fueron las PASO. Si afirman que Cristina le gana tres a uno a Florencio, entonces preséntense”, ironizó el flamante exmassista.Así las cosas, los candidatos del peronismo son dos. Por un lado, la expresidenta Cristina Fernández, la dueña de los votos (así lo marcan las en-cuestas) y el más contundente sinónimo de la vuelta al pasado. Y por el otro, Florencio Randazzo, la posibilidad de un peronismo más amplio, pero muy mal posicionado en cuanto a números.En el medio, los intendentes y sus más variadas posiciones. “Me encanta”, dicen algunos respecto de la chance de que Cristina se ponga a la cabeza de la unidad y de la lista de senadores. No conciben otra posibi-lidad. Por lo bajo indican que Ran-dazzo es un traidor, más allá de que con el reporte encendido intentan convencerlo de jugar todos juntos.Otros prefieren el “me gusta”, que incluye a los que eligen a CFK porque “no nos queda otra” y a los que destacan que “a pesar de los errores, la falta de autocrítica y el preponderante rol de La Cámpora”, es la real conductora del proyecto.Los primeros, por supuesto, expresan sus fundamentos en off. El on de la no total conformidad es el “me gusta” en vez del “me encanta”.Por último aparecen los randazzistas, varios de los cuales se animan al “me enoja”, pero que en la mayoría de los casos se inclinan por el “me gusta”, dejando en claro que les agrada que Cristina sea candidata en las PASO y, a la vez, rival del extitular de Transporte. Agregan, casi todos, que en caso de perder Randazzo acompañarían en las generales a la papeleta ganadora.A poco más de veinte días del cierre de listas son pocas las certezas en el justicialismo de la Provincia. Todo parece indicar que habrá más de una nómina, y que el hombre de Chivilcoy estará al frente de una de ellas, siempre y cuando respete lo que vocifera su equipo. ¿Podrá la expresidenta ser la candidata de la unidad? Y si no hay unidad, ¿no hay manera de que se enfrente con Randazzo? Charlas, reuniones, idas, vueltas. Peronismo, peronismo y más peronismo.LOS QUE QUIEREN A CFK COMO UNICA CABEZA DE LISTAPatricio Mussi, BERAZATEGUIAriel Sujarchuk, ESCOBARJulio Pereyra, FLORENCIO VARELAVerónica Magario, LA MATANZAAlberto Conocchiari, LEANDRO N. ALEMPablo Zurro, PEHUAJOGustavo Walker, PILAHernán Y Zurieta, PUNTA INDIOMauro Poletti, RAMALLOFrancisco Durañona, S. ANTONIO DE ARECOGustavo Cocconi, TAPALQUEWalter Festa, MORENOOsvaldo Cáffaro, ZARATEJorge Ferraresi, AVELLANEDAOscar Ostoich, CAPITAN SARMIENTOMario Secco, ENSENADAJulio Marini, BENITO JUAREZAlejandro Acerbo, DAIREAUXFernando Gray, ESTEBAN ECHEVERRIAJuan Carlos Veramendi, GENERAL PAZNéstor Alvarez, GUAMINIAlberto Descalzo, ITUZAINGOMartín Insaurralde, LOMAS DE ZAMORALeonardo Nardini, MALVINAS ARGENTINASSantiago Maggiotti, NAVARROJuan Carlos Gasparini, ROQUE PEREZHugo Corvatta, SAAVEDRAHéctor Olivera, TORDILLORoberto Alvarez, TRES LOMASGustavo Barrera, VILLA GESELLFrancisco Echarren, CASTELLIGustavo Menéndez, MERLOJuan Pablo de Jesús, LA COSTAMariano Cascallares, ALMIRANTE BROWNMarisa Fassi, CAÑUELASHernán Ralinqueo, VEINTICINCO DE MAYORicardo Curutchet, MARCOS PAZPRIMARIAS CON RANDAZZO EN UNA LISTAEduardo Bucca, BOLIVARRicardo Casi, COLONGabriel Katopodis, GRAL. SAN MARTINRicardo Alessandro, SALTOJuan Zabaleta, HURLINGHAMMarcos Fernández, MONTE HERMOSOJorge Cortés, HIPOLITO YRIGOYENAlfredo Rubén Fisher, LAPRIDAGermán Lago, ALBERTIUNIDAD COM RANDAZZO A LA CABEZAWalter Torchio, CARLOS CASARESMarcelo Santillán, GONZALES CHAVESA LAS PASO SIN NOMBRESMario Ishii, JOSE C. PAZNO HUBO RESPUESTAJuan Ustarroz, MERCEDESAníbal Regueiro, PRESIDENTE PERON