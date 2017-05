PARITARIAS

A un mes de la última reunión salarial, docentes amenazan con nuevos paros

Desde Suteba, la FEB y Udocba pusieron a la medida de fuerza como alternativa ante la falta de diálogo con el gobierno de María Eugenia Vidal. La última cita fue el 2 de mayo.

A los pocos días de cumplirse un mes sin reuniones de la mesa técnica salarial docente, diferentes referentes gremiales volvieron a poner a los paros como posible medida de fuerza. En definitiva, reprochan que desde que retomaron el diálogo “con los chicos en las aulas” desde la Provincia se dilataron las convocatorias.En ese sentido, ejemplificaron que la última propuesta de incremento salarial fue el 2 de mayo e ingresando al primer semestre del año todavía “no hay un aumento digno” establecido para los trabajadores de la educación.Así las cosas, el titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, no descartó la realización de nuevos paros como medida de protesta, ante la falta de avances en la negociación. La advertencia del hombre de Suteba es acompañada por Udocba y la FEB.“Tuvimos conversaciones informales, pero ellos no se mueven de la pauta que establecieron. El gobierno nos tiene que convocar y no lo está haciendo. Si no lo hacen vamos a llevar adelante otro tipo de protesta”, aseguró Baradel en declaraciones radiales.Los dichos del gremialista aparecen en el marco de la campaña de protesta que vienen realizando los gremios a través de las redes sociales y luego de que los secretarios generales de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) y de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Miguel Díaz y Mirta Petrocini, tampoco descartaron llamar a nuevas medidas de fuerza.Baradel aseguró que realizarán nuevos ceses de actividades “si no hay convocatoria” del gobierno de María Eugenia Vidal. “Nosotros cumplimos los fallos judiciales y no hicimos paros. Tuvimos la actitud de poder encontrar espacio de negociación, pero no están dando respuesta. Veremos qué pasa esta semana", explicó.