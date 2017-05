¿ACERCAMIENTO?

Reunión clave en el peronismo bonaerense: Florencio Randazzo y Máximo Kirchner

De no mediar imponderables de última hora, mañana, en una oficina de Puerto Madero, el exministro del Interior y el líder de La Cámpora se verán las caras para tratar de encauzar la interna que vive el PJ. Por la noche, al cónclave convocado por el PJ irá una comisión de randazzistas. En tanto, Cristina estuvo a solas con Scioli.

No se espera un encuentro sin rispideces, pero nada puede descartarse cuando se trata del peronismo. Lo cierto es que, según pudo saber La Tecla, se convino para este miércoles una reunión entre Florencio Randazzo y Máximo Kirchner. Si no surgen contratiempos (hay quienes los buscan para evitar el encuentro mientras otros alientan la juntada), el hijo de la expresidenta y el chivilcoyano se lleve a cabo en una oficina de Puerto Madero, que no es la utilizada por el exministro del Interior.Randazzo irá acompañado por dos intendentes de su sector (serían Gabriel Katopodis y Eduardo Bucca). También iría secundado por un par de alcaldes el diputado santacruceño.Con sigilo, en las últimas horas se avanzó en el cónclave entre el kirchnerismo y quien hoy aparece como decidido a hacer una interna sí o sí. De hecho, este martes, Florencio Randazzo presentó en la Justicia electoral los avales correspondientes para asegurarse poder competir, y sus enviados fueron claros.“Una lista única no es unidad, es un acuerdo dirigencial”, dijo el jefe de campaña del Flaco, Alberto Fernández tras la presentación de los avales. No obstante, en el kirchnerismo no se dan por vencidos, y quieren que el Frente para la Victoria llegue a las primarias sin fracturas internas plasmadas en dos o más listas.En ese sentido, el mandato de Cristina Fernández fue claro en cada una de sus intervenciones en el Instituto Patria del último mes: “Hay que hacer todos los esfuerzos para lograr la unidad”, pidió la expresidenta. Y allí salieron sus soldados a cumplir con la orden. Y, se sabe, el principal coronel de Cristina en esta instancia es su hijo Máximo, por ello esta misión.Además, en horas de la noche, el PJ bonaerense convocó a una reunión en la sede de la calle Matheu. El randazzismo ya determinó que mandará una delegación en representación del exministro, que irá a escuchar y también a plantear las requisitorias del espacio.En otro orden, y en el marco de los encuentros y desencuentros que se suceden a ritmo febril, Cristina Fernández recibió en su casa a Daniel Scioli, con quien mantuvo una charla a solas.