ELECCIONES 2017

La justicia electoral le dio el OK y el PRO podrá usar su sello en la Provincia

La justicia electoral bonaerense habilitó hoy al partido “PRO-Propuesta Republicana” para participar de las próximas elecciones legislativas, luego de que en mayo 2015 se declarara la caducidad de la personería política de ese sello por no lograr en 2011 y 2013 los votos que exige la ley.

La restitución del partido que a nivel nacional conduce el presidente Mauricio Macri fue resuelta por la Junta Electoral de la Provincia mediante una resolución que lleva la firma de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del tribunal electoral bonaerense, Hilda Kogan.“Reconocer al partido “PRO-Propuesta Republicana”, el carácter de persona jurídico política y de derecho privado y aptitud para postular a candidatos a cargos electivos provinciales y municipales en todo el territorio de la Provincia”, afirma la resolución a la que accedió La Tecla.info.Asimismo ordena “su registro como partido político provincial, aprobar su declaración de principios, bases de acción y carta orgánica” y detalla que los apoderados partidarios en la provincia serán Patricio Gregorio Blanco Ilari, Pablo Clusellas y Matías Burgos.El trámite que terminó en caducidad de ese partido comenzó en marzo de 2014, cuando la Junta intimó al PRO a presentar “descargos” luego de corroborar que la fuerza política estaba “encuadrada en la causal de caducidad, toda vez que no alcanzó el 2% del padrón electoral en las elecciones de 2011 y 2013”.Tras la intimación el PRO alegó que en ambas elecciones participó con “distintas estrategias electorales”, llevando en 2011 su sello y en 2013 “alianzas con otros partidos”, y que no se le computó al partido los votos obtenidos por las coaliciones que respondían a la lista macrista.El planteo fue rechazado el 26 de febrero de 2015 por la Junta, que consideró que “los argumentos vertidos no resultan suficientes para modificar la situación en la que ha quedado encuadrada la fuerza política”, y decretó la caducidad, impidiendo a ese espacio utilizar el sello en el acto eleccionario de ese año.No conforme con lo decidido, el partido de Macri presentó un recurso de revocatoria que finalmente la Junta Electoral rechazó el 5 de mayo de 2015, definición que le impidió participar en las primarias y las generales de ese año en la Provincia.Sin embargo, ahora con la nueva resolución PRO-Propuesta Republicana sí podrá participar con candidatos seccionales y municipales.