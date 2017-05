DESAYUNO LA TECLA

Diputado de Cambiemos, sobre la campaña oficialista: "La discusión es quién va por el futuro"

Daniel Ivoskus analizó de cara a las legislativas: “Vamos hacia una campaña de contraste, entendido por la diferenciación. Se va a tender a reducir la avenida del medio; mucho voto va a ser para que no gane el otro”

El diputado provincial de Cambiemos y presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus, se refirió durante el desayuno de trabajo del CNA Multimedios a la campaña del oficialismo de cara a las elecciones legislativas.Sobre la polarización creciente entre el gobierno y el PJ, analizó: “Vamos hacia una campaña de contraste, entendido por la diferenciación. Tenemos que tender más a la campaña de contraste y no a la campaña sucia, donde pierden todos”. En referencia al espacio 1 País, la tercera fuerza, agregó: “Habrá un sector que no se sienta beneficiado con la campaña de contraste, porque se va a tender a reducir la avenida del medio; mucho voto va a ser para que no gane el otro”.En torno a la estrategia de cara a los comicios, adelantó que “la discusión es quién va por el futuro”, y desarrolló: “Hay espacios que están discutiendo que es clave el 2017 para el 2019. Hoy se va a competir por el futuro y es importante la elección de este año”.Además, se refirió a la gobernadora María Eugenia Vidal, el caballito de batalla amarillo en estas elecciones: “Es una persona que conecta con la gente y tal vez desconecta con determinados sectores políticos”, apuntó.“Hay una fecha clave para definir la comunicación política: el 24 de junio, el cierre de listas –aseveró–. El mundo de la comunicación política está cambiando. Hay un nuevo fenómeno que se vive que es la desconexión política. Cuanto más rosca, más política, mucho más alejado de la gente”.En tanto, evaluó a la principal oposición al gobierno al considerar que “el Frente para la Victoria está con más fuerza que nunca previo al cierre de listas con todos adentro. Hay una gran discusión de cómo termina conformado ese espacio. ¿Qué significa todos adentro? ¿Cristina va a ser candidata? ¿Incluye a Randazzo?”, se preguntó.“Pareciera la contracara de Cambiemos, que es un proyecto ordenado”, opinó y concluyó: “La discusión se va a dar entre el oficialismo, cómo se termina constituir el FpV-PJ y el desafío de romper la polarización, si es posible. La llamada ancha avenida del medio habrá que ver si es una delgada calle de un barrio del conurbano bonaerense”.