GUSTAVO MARANGONI

"La política hoy tiene que dar la batalla en el mundo de las pulsiones"

El ex titular del BaPro y uno de los socios de M&R Consultora disertó sobre "la comunicación política en un año electoral”, en la última edición del desayuno de trabajo del CNA Multimedios

“Los partidos políticos hoy tienen roles distintos en materia de comunicación. A partir de ahora, empieza el momento más democrático para la sociedad, pero el menos para la vida interna de los partidos, porque las campañas tienden a ser muy profesionalizadas, muy disciplinadas. A medida que se acercan las elecciones, tenés que ser más asertivo sobre hacia dónde querés ir”, expuso.En tanto, desarrolló que cuando uno habla de comunicación está hablando de tecnología, y del impacto que tiene en la vida cotidiana. “Las redes son importantes en la elección porque son importantes en la vida cotidiana –agregó–. Estamos frente al desafío de plantear estrategias de comunicación con herramientas nuevas, y de articular mensajes en medio de mucho ruido, y sobretodo de mucha velocidad”.En la misma línea, continuó: “La política, que fue creada para dirimirse en el mundo de las ideas, hoy tiene que dar la batalla en el mundo de las pulsiones y las pasiones. El electorado que decide faltando semanas, días y horas, lo hace irracionalmente, sin que lo racional suponga una virtud y lo irracional una crítica. La irracionalidad puede tener que ver con la gestualidad, con los afectos, y eso va a estar presente en esta elección, igual que en otras, pero cada vez más”.En este sentido, enumeró lo que va a definir el desenvolvimiento de las campañas de las principales fuerzas. “La gobernadora (María Eugenia Vidal) va a ser el tanque de batalla del oficialismo, porque es probable que el Presidente (Mauricio Macri) neutralice el mensaje, sobretodo en el tercer cordón del conurbano, donde su imagen se ve más afectada que en cualquier otra parte del país”, analizó.“La estrategia de elegir candidatos con menor nivel de conocimiento es consecuente con la idea de no generar una suerte de sombra sobre la figura más competitiva, que es la de la gobernadora”, agregó.Sobre la campaña del Frente Para la Victoria, centrada en las expectativas económicas, que vienen decayendo en los últimos meses, ya que la gente tiene dudas de que en el futuro la situación vaya a mejorar, dijo: “La ex presidenta está partiendo de la idea de que la economía está peor de cómo la dejó ella y que va a seguir así. Podrían no cambiar sustantivamente los indicadores de la economía, pero sí las expectativas, que son menos asertivas de lo que son los indicadores reales en el ámbito de la economía”.En el caso del espacio 1 País, destacó que Sergio Massa se enfoca en los proyectos legislativos, como la quita del IVA a los productos de la canasta básica familiar, “porque son proyectos concretos, tienen un impacto en el bolsillo del ciudadano y sirven para que la gente esté mejor”.