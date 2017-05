DESAYUNO DE LA TECLA

El contrapunto entre Mohadeb y Haime por “el cambio”

El consultor y el secretario de Medios discreparon a la hora de hablar de la famosa política que está llevando adelante el Gobierno de Mauricio Macri.

Durante el Desayuno de La Tecla, en el que se debatió sobre Comunicación Política, el consultor Hugo Haime expuso un video del presidente Mauricio Macri durante el acto por el 1° de Mayo en el que aseguró que “el cambio ya empezó”.“Este discurso no es creíble, el cambio no empezó, está la esperanza que el kichnerismo no vuelva, eso así”, expuso el analista político durante su alocución.En este contexto, reveló una encuesta realizada durante este mes, sobre la que señaló: “No digo que Sergio Massa va a ganar, lo que estoy diciendo es que no hay una elección polarizada. Estamos frente a unos comicios de tres tercios. Tal vez que cuando terminen las PASO sí entremos en la polarización. Hay que ver si Massa continúa alto con su campaña de resolución de los problemas cotidianos”.“Hasta ahora el oficialismo está discutiendo su interna, está discutiendo candidatos y si a Carrió la espió o no la espió Arribas. Y el kircherismo discute si Randazzo si, o Randazzo no”, describió acerca del panorama electoral.Asimismo, indicó que en líneas generales, sobre el clima social, “la gente venía con bronca. Pero en el último mes nos encontramos con la novedad que la gente pasó de la bronca a la decepción. La gente está muy deprimida, muy desesperanzada. La comunicación y las propuestas en el país, principalmente en la Provincia van a tener que llegar al corazón de la gente”.A su turno, el secretario de Medios de la Provincia, Mariano Mohadeb, apuntó que “para mí ese cambio sí empezó, y para nombrar sólo una cosa quiero que sepan que en la provincia de Buenos Aires hay 380 policías que están presos por corrupción, ese es un cambio en la fuerza policial y no es algo que haya ocurrido en los últimos 30 años".En la ronda de preguntas que hizo después Mohadeb, consideró “que el cambio sí empezó, más allá de que en muchas cuestiones no estén ocurriendo con la velocidad que espera la gente. El cambio se ha iniciado, no sólo con las reformas en materia de seguridad, donde todavía falta, pero creo que no hay dudas que ahí estamos dando una batalla importante, no sólo contra la corrupción policial y en el servicio penitenciario bonaerense, que no había tenido ninguna modifiación desde el regreso de la democracia. También hay otras áreas, en los 135 distritos hay obras que han comenzado”.“Seguramente el grado de avance es dispar, pero no hay duda que las obras comenzaron y estamos atendiendo cuestiones que fueron postergadas. Me siento protagonista del cambio”, añadió.Mohadeb reconoció que si bien el cambio todavía no alcanza la profundidad que queremos, “por eso trabajamos, modificamos y mejoramos, por ejemplo, la radio pública. Hicimos un salto cualitativo importante y falta mucho”.