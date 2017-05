DEFINICIONES

Vidal en CICYP: fuerte defensa del endeudamiento y elogios a la tarea de Mauricio Macri

La gobernadora bonaerense fue una de las oradoras en el almuerzo que organizó el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP). Allí, defendió la obra pública y la gestiones de Mauricio Macri que impactan en el territorio bonaerense.

Invitada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, expuso en un almuerzo frente a distintos empresarios, políticos y productores y aprovechó la ocasión para sacar chapa del rumbo de Cambiemos al frente del Ejecutivo nacional y provincial.En ese sentido, la mandataria provincial realizó una fuerte defensa del endeudamiento y la obra pública.Así las cosas, subrayó que su gobierno tomó deuda "gracias a que los argentinos hemos vuelto al mundo"."Que el mundo haya vuelto creer en nosotros hacen posible las obras que los intendentes hacen en sus distritos y que son producto de alguna reunión que nuestro presidente mantuvo con líderes de la región”, apuntó.Y agregó: “Hemos empezado un camino fiscal más serio, no tenemos déficit en nuestra cuenta corriente pero si tenemos déficit que se explica por la inversión en obras de infraestructura y en las que hay que endeudarse porque no es justo que lo pague una sola generación”En ese sentido, apuntó que “basta sólo mirar las cuentas de los municipios, cuando asumimos 109 distritos eran deficitarios y hoy tenemos 121 distritos con superávit”.“No hay un solo distrito en la provincia de Buenos Aires en la que no haya una obra realizándose porque hoy los recursos se reparten por coparticipación y no por partidismo”, consideró.Además, señaló que “por esta credibilidad que logramos en el mundo, la Provincia tomó deuda a la tasa más baja desde 1980 y este año la inflación será la más baja de los últimos 20 años gracias a un INDEC que volvió a ser confiable por el trabajo del gobierno nacional”.Por último, resaltó que a su gobierno no lo van a ver "haciendo hospitales nuevos ni grandes obras faraónicas" sino que "nos van a ver trabajando para que lo que estaba, funcione bien. Nos van a ver invirtiendo donde vale invertir”