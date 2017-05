NUEVA EDICION

La Tecla y un desayuno con "la comunicación política en un año electoral" como eje

Este martes tuvo lugar una nueva edición del ya tradicional desayuno de debate político organizado por Multimedio CNA. Participaron los especialistas Hugo Haime, Daniel Ivoskus, Gustavo Marangoni y Mariano Mohadeb.

CNA Multimedios, con revista La Tecla a la cabeza, llevó a cabo una nueva edición de los ya clásicos desayunos de trabajo. En esta oportunidad el debate estuvo centrado en "la comunicación política en un año electoral”.El evento, que se realizó desde las 10 de la mañana, contó con la participación de especialistas en la materia. La presentación del mismo estuvo a cargo del doctor Mario Baudry.Además, disertaron el diputado provincial y presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus; el consultor y analista político, Hugo Haime; y el licenciado en Ciencias Políticas y ex titular del Banco Provincia, Gustavo Marangoni.El cierre de la nueva edición estuvo a cargo del Secretario de Medios de la provincia de Buenos Aires, Mariano Mohadeb.En la apertura del encuentro, el doctor Mario Baudry sostuvo que “la comunicación es parte de mi vida, hace muchos años que hago periodismo. Trato de reflejar realidades. Es una forma de vida, pero uno siempre necesita capacitarse y aprender, y estos desayunos sirven para eso”.A su momento, el diputado Daniel Ivoskus, remarcó que "para la comunicación política en las campañas electorales no hay decálogos de cómo ganar una elección porque cada elección se construye en un escenario diferente. Muchas veces recetas que se han utilizado y fueron exitosas no lo son para la siguiente"."Hablar de comunicación política sin tener en claro cuál va a ser el escenario, la cancha donde se va a jugar la elección es muy difícil porque en definitiva lo que va a definir cada una de las campañas tiene que ver con ese contexto político", sentenció.Por su parte, el ex titular del Banco Provincia y uno de los socios de M&R Consultora, Gustavo Marangoni, evaluó que "hasta ahora, cada fuerza ha trabajado en la fidelización de su propia base electoral, en consolidar lo propio. A partir de ahora, va a comenzar la tarea del corrimiento hacia el centro, pero no en términos ideológicos, sino estratégico".En este sentido, desarrolló que "una parte del electorado es poco fiel, y esto es un fenómeno que se da en todas las democracias modernas de los últimos 20 años de manera cada vez más creciente. Este sector es el que decide faltando semanas, días u horas, y al que va a haber que capturar con herramientas nuevas".En el cierre, a cargo del secretario de Medios de la Provincia, Mariano Mohabed, el funcionario se refirió a las claves en la comunicación, de las cuales destacó dos: "la información y el equipo". De esa manera, apuntó: "la información es el corazón de la comunicación política, resulta clave para la definición de la estrategia" y agregó que "sin equipo para trabajar en medios no hay nada".Además, señaló que otras partes fundamentales de la comunicación política son la estrategia de posicionamiento, el contenido, el mensaje y la agenda.El encuentro en el Hotel Corregidor de La Plata, es el séptimo desayuno organizado por el grupo La Tecla con el objetivo de sumar nuevas visiones a los encargados de la toma de decisiones trascendentales en el territorio bonaerense. Estuvieron los consultores Ricardo Rouvier, Julio Burdman y Hugo Haime.En el tercer desayuno se abordaron las perspectivas económicas para el año que comenzó, siendo el principal orador el titular de la cartera de Hacienda provincial, Hernán Lacunza.En el cuarto encuentro se debatieron los desafíos sobre la Justicia y el Servicio Penitenciario Bonaerense, con contó con la exposición protagónica del secretario de Justicia, Adrián Grassi y el titular del SPB, Fernando Rozas.El quinto y último, tuvo la mirada puesta en la seguridad, y contó con la presencia del ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, y el ex Secretario de Seguridad de la Nación y actual senador provincial, Sergio Berni.El más reciente de los desayunos, basado en las políticas agropecuarias de la provincia de Buenos Aires contó con la participación del titular de la cartera de agroindustria, Leonardo Sarquis; del diputado nacional y ex ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta; el ex ministro de la misma cartera, Raúl Rivara; y el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Matías de Velazco.Estuvieron presente el referente massista de La Plata, José Arteaga; el “margarito” Gastón Crespo, los legisladores Oscar Sánchez (Cambiemos), Marcelo Pacífico (Cambiemos), Marcelo Daletto (Cambiemos), Juan Amondarain (Frente Renovador); el ex diputado Abel Buil; el dirigente marplatense Daniel Sosa; el intendente de Benito Juárez, Julio Marini; el dirigente portuario de La Feliz, Carlos Sepúlveda.Además de Pablo Francese, concejal de Chascomús, y Leandro Otondo, director de comunicación de dicho distrito. 