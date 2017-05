ELECCIONES

Randazzo esquiva la unidad: presentó los avales para ser candidato

El sector que responde al ex ministro del Interior, presentó en la sede del Partido Justicialista todos los papeles necesarios para consolidar su candidatura a senador nacional.

El randazzismo presentó hoy ante el Partido Justicialista los avales para sostener la candidatura a senador de Florencio Randazzo, en un nuevo gesto de reafirmación de su postulación, frente a los reclamos de unidad del kirchnerismo.La presentación fue realizada por parte del jefe de campaña de Randazzo, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández."Estamos convencidos que estamos en la senda correcta", afirmó Fernández durante la presentación de la que participaron el ex ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco y el senador bonaerense Norberto García.Asimismo, Fernández pidió "revisar las estrategias electorales del pasado" y sostuvo que para el aval de Randazzo "se han firmando adhesiones en todos los municipios para participar en las primarias dentro del PJ".“Una lista única no es unidad, es un acuerdo dirigencial", expresó y a agregó que: "La gente va a tener la opción de decidir quién enfrentará a Macri”.Así las cosas, desde el randazzismo informaron que los avales presentados aseguran la participación del ex ministro del Interior en las PASO: “es un gesto de que no hay dudas sobre la decisión de competir”, indicaron.En tanto, señalaron que “creemos que existe la madurez suficiente para que no ocurra nada extraño en el medio”, en relación a la posibilidad de participar de las PASO en el partido justicialista.El ex ministro del Interior y Transporte presentó avales por los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires, lo que le permitirá tener representación tanto en el orden local, como provincial y nacional, en todo el territorio bonaerense.Cabe destacar que tal como informó La Tecla.info, la presentación de los avales no asegura que Randazzo sea candidato, aunque es un claro gesto de aceptar la competencia en contra de la unidad que propuso la expresidenta Cristina Fernández.