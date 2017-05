ELECCIONES 2017

En busca de la victoria, Cambiemos lanzó su mesa política en la Octava

El vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, y el intendente de La Plata, Julio Garro, encabezaron la primera reunión de la mesa política de Cambiemos en la llamada región capital.

A través de un comunicado, los representantes de Cambiemos en la región Capital expresaron su “compromiso para seguir honrando con nuestras acciones el cambio que eligieron los platenses”.“Vamos a seguir promoviendo los valores que nos caracterizaron desde el primer día, eludiendo el camino fácil y las recetas mágicas, mirándonos a los ojos y poniendo la verdad sobre la mesa”, expresaron en el comunicado.En ese marco, señalaron que Cambiemos “expresa la unidad en la diversidad. Sintetiza las distintas líneas del pensamiento político contemporáneo unidas por los mismos valores: decir la verdad, dialogar y trabajar en equipo”.Entre los principales participantes del encuentro se contaron al secretario General de Gobierno, Fabián Perechodnik; el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell; diputados nacionales, provinciales; senadores provinciales y concejales. También estuvieron representantes de la Unión Cívica Radical, Coalición Cívica, PRO, Partido Fe y Unión por la Libertad.La Mesa de Cambiemos de la Octava Sección era una de las dos que faltaban lanzar luego de la presentación en la Tercera, con Néstor Grindetti y Martiniano Molina a la cabeza.En esta ocasión, el espacio político decidió hacerlo con un pequeño evento en la capital provincial, a diferencia de las ocasiones anteriores que contaron con mayor presencia de militantes y personal de prensa.Es que, como se sabe, la Octava Sección está integrada sólo por la ciudad de La Plata, que actualmente gobierna la coalición de Cambiemos, no así como el resto de las secciones bonaerenses.Desde el entorno del jefe comunal platense revelaron a La Tecla.info que Garro “quiere poner a los primeros de la lista de diputados provinciales y concejales por la ciudad”.En ese sentido, anticiparon que el intendente evalúa como posibles candidatos al Subsecretario de Juventud platense, Agustín Scotti; a su secretaria privada, Julieta Quintero; a la Jefe de Gabinete, Natalia Vallejos y a su secretario de Gobierno, Nelson Marino.En otro orden, consultado por este medio, Garro le bajó el tono a las encuestas que dan perdedor a Cambiemos en la Provincia: “Todos los encuestadores nos daban perdedores en 2015 y se ganó. Es el folclore de la política”, aseguró.Sin embargo, el intendente admitió que si en octubre se pierde “cambia mucho”, y expresó que “es una elección que hay que ganar sí o sí porque es bueno para nuestro frente. Además a mi no me gusta perder”, concluyó.Se espera que, en los próximos días, finalmente se lance la mesa política de la Primera Sección, uno de los terrenos más hostiles al oficialismo, pero en el que cuenta con cierta representación de jefes comunales y legisladores.