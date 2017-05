CONCLAVE K

Con D´Elía, Sabbatella y radicales "rebeldes", el cristinismo busca sumar respaldo

El intendente de Ensenada, Mario Secco, lideró el encuentro en el Instituto Patria en el que participaron diferentes vertientes del kirchenrismo.

En las primeras horas de la noche del lunes se llevó a cabo una encuentro K en el Instituto Patria. La usina de ideas kirchnerista fue la sede del cónclave de 18 organizaciones estrechamentes vinculadas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.A diferencia de lo ocurrido hace poco menos de una semana, Cristina no estuvo presente y quien hizo las veces de anfitrión fue el intendente de Ensenada, Mario Secco. Cabe destacar que, tal como informó La Tecla.info el último miércoles, Secco es junto a Verónica Magario (La Matanza) y Jorge Ferraresi (Avellaneda), uno de los autorizados en ser portavoces de CFK en sus intenciones de jugar electoralmente.En ese sentido, el alcalde ensenadense, que no tiene pasado en las filas del Partido Justicialista, sino que pertenece al movimiento obrero del Astillero Río Santiago, fue el elegido para agrupar a cerca de una veintena de dirigentes que no forman parte de la doctrina justicialista.Entre los 18 presentes, se destacaron las presencias de los cuestionados Martín Sabbatella, dirigente de Nuevo Encuentro y ex titular del AFSCA, y Luis D´elía. La presencia de estos dos dirigentes, y la de Amado Boudou, había sido uno de los factores por los cuales los intendentes del denominado Grupo Fenix y Esmeralda dejaron plantado a Fernando Espinoza, por considerar que “restan votos”.Además, entre los presentes estuvo el dirigente radical Leopoldo Moreau, abiertamente ligado al kirchnerismo y que desde hace varios años trabaja a la par de la exmandataria y en contra de la decisión de la Unión Cívica Radical de sumarse a Cambiemos. Del partido centenario, también participaron los integrantes de FORJA.Asimismo, participaron el legislador del unibloque SI, Carlos Heller; la diputada Diana Conti; el Partido Intransigente; el Frente Grande; Peronismo Militante; Partido Comunista; Humanistas, y Socialista para la Victoria.Toda la jornada giró alrededor de la posible candidatura de Cristina Fernández y de la “necesidad de consolidar la unidad” en un frente amplio que contenga, además del peronismo, a los sectores del kirchnerismo puro.