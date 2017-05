ELECCIONES

La otra Izquierda se aprovecha de los cruces en el FIT y apunta a las PASO

¿Cuál será el papel de la Izquierda en las elecciones? Interrogantes varios. Lo cierto es que el Frente de Izquierda no logra ponerse de acuerdo, y el Nuevo Más aprovecha para echar leña al fuego.

Héctor “Chino” Heberling, dirigente del Nuevo Mas y pre-candidato a Senador por la alianza Izquierda al Frente por el Socialismo dijo que "es realmente vergonzoso observar como los partidos que integran el FIT se han enfrascado en una pelea fratricida por las candidaturas copiando los métodos de los partidos patronales que dicen combatir"."Lamentablemente, parece que después de tan solo cuatro años de ejercer diversos cargos parlamentarios, se observa cierta adaptación a las presiones que coloca la vida legislativa para la izquierda", agregó."Muy lejos ha quedado el debate político. Ninguno de los sectores involucrados ha esgrimido un solo argumento político real para sostener sus posiciones. Esto no es una novedad: es la marca de nacimiento del FIT, que desde el primer día que se constituyó, utilizó la antidemocrática ley electoral del kirchnerismo para usarla contra el resto de la izquierda", dijo el postulante.A modo de síntesis, señaló a su vez que "el positivo logro de cargos parlamentarios lamentablemente redobló estos defectos y acentuó el carácter puramente electoral del FIT, que funciona como tal solo cinco meses cada dos años: de junio a octubre en año electoral"."A punto de cumplir 6 años, el FIT nunca sirvió como canal de reagrupamiento de la izquierda y los sectores de trabajadores, las mujeres y la juventud. Al revés: terminó siendo un obstáculo transformándose en un instrumento para dividir a los luchadores dificultando la unidad para enfrentar al gobierno de Macri", dijo.Ya a la hora del convite, Heberling dijo que "este es el balance que tienen amplios sectores de la vanguardia sobre el FIT. Muchos simpatizantes de la izquierda están hartos de estas peleas de ‘aparato’ y buscan una alternativa política para pelear contra Macri y las otras variantes patronales como el kirchnerismo"."Para responder a esta necesidad surge Izquierda al Frente por el Socialismo, la alianza que conformamos el Nuevo Mas y el MST para renovar las fuerzas de la izquierda, para pelear por aprovechar la vacancia política que se está produciendo", afirmó."Hoy la novedad en la izquierda es que hay dos frentes: uno sectario, que se vive peleando y no sirve para unificar la pelea contra el gobierno de Macri, y la Izquierda al Frente por el Socialismo, que plantea a todos los que quieren la unidad de la izquierda y una alternativa independiente de los k, que voten por nuestras listas unificadas en agosto, que nos ayuden a construir esta nueva alternativa en la izquierda"."Si la Izquierda al Frente por el socialismo pasa las PASO, significará un terremoto en la izquierda que obligará a un replanteo general a todas sus fuerzas: la posibilidad de una verdadera unidad de toda la Izquierda independiente", finalizó, no sin antes destacar que desde el Nuevo Mas están levantando la pre-candidatura de Manuela Castañeira a diputada nacional y la suya a Senador.