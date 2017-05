PASO A PASO

La respuesta de la Izquierda Socialista al PTS: “No hay propuesta superadora si Del Caño pretende cargos que no les corresponden”

El acuerdo entre los aliados del FIT de cara a las Primarias parece difícil de lograr. Tanto Del Caño como Pitrola buscan encabezar la lista de diputados

El Frente de Izquierda dirime las internas de cara a las PASO: los aliados del Frente discutirán las distintas propuestas en la Mesa Nacional a realizarse mañana. La lista de unidad parece un acuerdo difícil de ser logrado. El problema en cuestión es el nombre que encabezará la lista de diputados nacionales por la Provincia. El PTS pretende que sea Nicolás del Caño, mientras que tanto el PO como Izquierda Socialista coinciden en que sea Néstor Pitrola quien ocupe este lugar.PTS anunció una supuesta “propuesta superadora” a la formulada días atrás por Izquierda Socialista (Del Caño Senador, Pitrola Diputado), pero ratifican a Del Caño a diputado nacional y hacen propuestas para Capital y Córdoba con supuestas “resignaciones” de cargos, en distritos donde PTS ya perdió en las PASO de 2015, según señalaron los aliados del Frente.Juan Carlos Giordano (Diputado Nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda) señaló: “No hay ninguna propuesta superadora si Del Caño ratifica que sí o sí tiene que ir a diputado nacional por provincia de Buenos Aires, lugar que le corresponde a Néstor Pitrola de acuerdo a los resultados de las PASO 2015. Menos si vuelve a un ultimátum de que si no se acepta, el FIT tiene que ir dividido a las PASO. Es más, se puede dar el caso que solo el Frente de Izquierda dirima sus candidaturas en las PASO cuando los candidatos patronales ya lanzaron sus campañas”.Giordano aclaró: “Del Caño nació en Córdoba, salió diputado nacional por Mendoza y ahora se cambió de domicilio a la provincia de Buenos Aires para competir con Pitrola (PO). Con esa actitud, Del Caño no solo abandonó la pelea por lograr una banca por Mendoza, sino que está impidiendo que el FIT salga unido a la pelea electoral intentando salir diputado a cualquier costo en un distrito donde su partido ya perdió en las PASO”.Giordano finalizó: “Del Caño y PTS plantean que si no se acepta su postura estaría “el recurso último a las PASO”. Pero ir divididos a las PASO no solo es desgastante al tener que ir a una confrontación entre dos de las principales figuras del FIT -Pitrola y Del Caño-, sino que tiene el agravante de que el que pierde queda afuera de la rotación de los cargos entre los tres partidos que componemos el Frente de Izquierda. Por eso volvemos a insistir con la propuesta unitaria Del Caño-Senador y Pitrola-Diputado para retomar las banderas unitarias del FIT”.