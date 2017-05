ELECCIONES 2017

En la recta final, Cambiemos reúne a la tropa para ultimar detalles por las seccionales

Los intendentes del oficialismo volverán a encontrarse en los ya tradicionales Foros. Será el viernes 2 de junio en la República de los Niños, en la capital provincial. El armado de las listas, entre los temas de la agenda.

A más de dos meses del último encuentro, los intendentes de Cambiemos volverán a verse las caras. Según pudo saber LaTecla.Info, el nuevo Foro se llevará a cabo este viernes 2 de junio en la República de los Niños de La Plata.La cumbre oficialista tendrá lugar 20 días antes del cierre de listas de cara a las elecciones primarias, en las que Cambiemos plebiscitará su gestión y en las que los jefes comunales tendrán la palabra final en los armados locales.Tal como anticipó este medio, la idea de la alianza es evitar las internas en los 135 distritos y presentar listas de unidad, aunque este requisito no se cumpliría en todos los rincones de la Provincia.Además, los intendentes “de peso” también podrán decidir sobre el armado de las boletas seccionales.Vale recordar, que tal como informó La Tecla, en el último encuentro realizado en San Pedro el viernes 31 de marzo, el clima entre los alcaldes no fue el mejor. Sin embargo, entre varios reproches, se logró acordar un punto clave para los jefes comunales: que en los distritos donde gobierna Cambiemos no haya dos listas y la lapicera quede a merced de los intendentes.Asimismo, otro de los puntos en los cuales los alcaldes presentes lograron cerrar filas y dejar de lado las diferencias, fue el tema a tratar en el encuentro de este viernes. Además de las elecciones, se tratarán cuestiones relacionadas al medio ambiente y el accionar del OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable).Se espera que el cónclave oficial tenga la presencia de todos los intendentes de la alianza, y que no ocurra como en San Pedro donde varios estuvieron ausentes y muchos de los presentes se fueron antes de que termine la cita. Este último punto molestó a varios de los presentes, principalmente a Jorge Macri, intendente de Vicente López y figura máxima de los foros de alcaldes de Cambiemos.Así las cosas, la capital bonaerense será la sede del nuevo encuentro de intendentes del oficialismo, que tendrá el eje centrado en los comicios y el cierre de listas, pero además pondrá la vista en el medio ambiente.