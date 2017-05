POSICIONES

La reforma judicial que impulsa Cambiemos suma voces a favor y en contra

El gobierno trabaja en tres grandes ejes para modificar la Justicia bonaerense. Desde el Frente Renovador cuestionaron el anuncio y la falta de celeridad para tratar el proyecto. Un sector de la Justicia coincide con Cambiemos y apoya las variables que se buscan consolidar.

Tal como informó La Tecla en su última edición impresa, el gobierno de María Eugenia Vidal trabaja a contrarreloj para enviar el borrador de la reforma judicial a la Legislatura. En definitiva, la mandataria bonaerense quiere avanzar en modificaciones en la selección de jueces, establecer una orden de merito y una escuela judicial, entre otros cosas.En ese marco, y con los principales ejes revelados, la reforma comenzó a sumar detractores y adeptos.Uno de los que levantó la voz fue el presidente del bloque del Frente Renovador en el Senado, Jorge D´Onofrio, que si bien acompaña la iniciativa, cuestionó que por el momento no se haya girado el borrador del proyecto y “no haya pasado del anuncio”.En diálogo con La Tecla dijo que “todavía no llegó el borrador; nosotros tenemos que trabajar sobre la propuesta del Ejecutivo y después tratar de enriquecerla; hasta ahora no se avanzó en nada”.A la vez señaló que la modificación “es importante para la gente y para nosotros (legisladores), también; el problema es que el Ejecutivo no lo mandó. Eso te dice cuáles son las prioridades del Gobierno”.Para el legislador del Frente Renovador es necesario establecer diferencias, ya que “una cosa es la mesa de los anuncios y otra las mesas donde se concretan las realidades”. Y agregó: “Hasta ahora no hay un solo proyecto que nos permita de-cir que estamos avanzando en este tema”.No obstante, a pesar de las críticas, el hombre de Sergio Massa en el Senado bonaerense coincide a grandes rasgos con los ejes que el Gobierno anunció a este medio. “Acompañamos la idea de que tiene que cambiar el sistema de cómo se elige a los jueces. Esto se viene anunciando hace un año”, sostuvo.Por último, D’Onofrio expresó: “Hoy se premia al memorioso por sobre el criterioso; queremos modificaciones no sólo en la currícula, sino en la profesionalización, por caso, en aquellos antecedentes que tiene que tener un aspirante que se presenta rendir un examen”.En la vereda de enfrente, el fiscal platense Marcelo Romero apoyó la reforma y, además de remarcar que está “totalmente de acuerdo con la reestructuración total de la selección y nombramiento de magistrados”, señaló que “fundamentalmente hay que empezar a cambiar la ideología de los académicos que integran el Consejo”.En ese sentido profundizó: “En los últimos tiempos, la única doctrina que se aceptaba en la fase penal era el minimalismo penal; por eso tenemos tantos jueces y fiscales abolicionistas, es la doctrina de (Eugenio) Zaffaroni. Un magistrado no puede tener una ideología única, si no, no puede ser juez”.A la vez aseveró que “la Escuela Judicial es imperativa; además de los méritos académicos, de su experiencia, tiene que pasar previamente por una escuela judicial que no solamente brinde herramientas doctrinarias”.En esa línea, Romero manifestó que “tienen que dotar de herramientas de gestión y conducción; nadie nos enseña a conducir oficinas, grupos humanos. Eso no lo aprendemos en ningún lado, la experiencia la hacés a los tumbos, y a la larga terminás improvisando”.