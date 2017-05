PASES

De Massa a Scioli y de Scioli a Cambiemos: Buzzi, asesor de Monzó

El ex titular de la Federación Agraria, se incorporó al equipo del titular de la Cámara de Diputados. Antes pasó por el sciolismo y el massismo, espacio al que criticó con crudeza.

En la política todo se reinventa, y los hombres de un espacio pueden pasar a otro sin ningún tipo de problemas y disparar con munición gruesa al último sector que los albergó. Un claro ejemplo de esto es el reciente saltó de Eduardo Buzzi a las filas de Cambiemos.En definitiva, el ex titular de la Federación Agraria se incorporó al equipo de Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. El santafesino es uno de los asesores del hombre pesado de Cambiemos.Al anunciar su incorporación a la alianza oficialista, Buzzi arremetió contra el líder del Frente Renovador y sus ahora ex compañeros. “Dejé el Frente Renovador por ausencia de valoración de su líder. Para Sergio Massa somos material descartable, tiene la capacidad de usar y descartar; le falta códigos”, disparó en declaraciones radiales.En ese sentido, redobló la apuesta y aseveró que: “Valoro mucho a Margarita Stolbizer, a ‘Barrios de Pie’, y al equipo económico porque son gente honorable, pero de Massa no tengo un buen concepto, para mí es un camaleón, cambia según la ocasión.”Ya sin balas para el tigrense, Buzzi destacó a su nuevo jefe a quien catalogó como “una persona honesta y capaz”. Además, pidió que sea tenido en cuenta en la mesa de decisiones de Mauricio Macri: “él fue el armador de Cambiemos, debería estar sumamente valorado, y a veces no le veo el protagonismo que se merece, el Presidente lo tiene relegado”, expresó.Por último, se autodefinió como un dirigente social aunque reconoció que su paso en la Federación Agraria es contradictorio de una actitud social.“Creo haber sido un dirigente social, más allá de mi paso como presidente de la Federación Agraria”, señaló y dejó las puertas abiertas para volver a ser candidato: “Si le sirve a Monzó, voy a ser candidato en Santa Fe, pero no está en mis aspiraciones”, cerró.Vale recordar que además de ser uno de los hombres del Frente Renovador, y antes de llegar a Cambiemos, Buzzi coqueteó con la Ola Naranja de Daniel Scioli a quien acompañó en la campaña electoral de 2015. Inclusive, en su momento, al pasar del FR al sciolismo, había manifestado: "creo que Scioli no es Cristina Kirchner, es un estilo distinto".