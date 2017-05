ESCENARIOS

Con elogios a Vidal y críticas a Cristina, Stolbizer busca evitar la polarización

En declaraciones radiales, la diputada nacional arremetió contra la exmandataria y cuestionó su candidatura. Al mismo tiempo, defendió y destacó a la Gobernadora.

A los pocos días de lanzar el espacio 1País, de la mano de Sergio Massa y el Frente Renovador, la líder del GEN, Margarita Stolbizer, busca consolidar la flamante alianza y esquivar la polarización electoral.Para ello, la legisladora nacional marcó una clara posición en contra de la posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner al mismo tiempo que defendió la gestión de María Eugenia Vidal y pidió acompañarla.En declaraciones radiales, Stolbizer, a pesar de enfrentar a Cambiemos en los comicios de medio término optó por salir a defender a quien será la cara de la campaña del oficialismo y sostuvo: “Vidal se ha hecho cargo de una situación muy complicada y amerita ayudarla”.En la misma sintonía, optó por atacar a la posible candidatura de Cristina Kirchner para buscar sumar agua al molino propio. “Que Cristina esté o no, no cambia nuestras propuestas, cambia el tono de campaña”, señaló dejando ver la estrategia del espacio y profundizó: “hay que elegir la mejor oposición, y eso no puede ser CFK”.“Que Cristina sea una alternativa de Gobierno es no haber aprendido nada”, reprochó la compañera de Sergio Massa.A su vez, en la misma línea que Elisa Carrió, cuestionó al gobierno nacional no ir a fondo contra Julio de Vido, ex ministro de Planificación de Cristina Fernández y apuntó: “Julio de Vido está metido en todos los hechos de corrupción del kirchnerismo”. “Es llamativo que en ninguna causa pueda comprobarse la vinculación de Julio de Vido”, sentenció.