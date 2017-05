MIEDO EN AZUL

Rehenes en una radio: "Que vengan Ritondo y el intendente o mato a todos"

El hecho llamó la atención a propios y extraños. Y también causó momentos de miedo y angustia. Dos sujetos se metieron en las instalaciones de Radio Azul, tomaron al operador de rehén y amenazaron con lastimarlo si no se hacían presentes el intendente Hernán Bertellys y el ministro de Seguridad Cristian Ritondo.

"Desde la DDI local, hasta el momento, se niegan a brindar información sobre las dos personas que irrumpieron anoche en nuestra emisora con los rostros cubiertos con máscaras y retuvieron al operador Juan Maffoni y a un amigo de este que estaba circunstancialmente en la radio", señaló Radio Azul en su web.Extraoficialmente se supo que de los apresados es oriundo de Mar del Plata y el otro de Avellaneda y que ambos cuentan con antecedentes penales, habiendo purgado uno una condena de once años en prisión y el otro habría estado internado en el hospital Borda."Aparentemente llegaron a la ciudad con el fin de hacer una denuncia y con ese objetivo se dirigieron a la emisora, la cual pretendieron tomar y exigir la presencia de autoridades locales y provinciales, amenazando la integridad de las personas que se encontraban el lugar", se expuso en la pàgina de la radio.Los delincuentes están acusados por amenazas y privación llegítima de la libertad y ya prestaron declaración ante la fiscal Laura Margaretic que instruye en la causa. Por el momento contiuan detenidos.Si bien la tranquilidad ya se apoderó del asunto, no sucedió lo mismo cuando la historia empezó. Tal como se dijo antes, alrededor de las 22.30 del viernes dos personas entraron a los estudios de Radio Azul, tomaron de rehén al operador y pedían hablar con el intendente Hernán Bertellys y el Ministro de Seguridad Cristian Ritondo.Los dos hombres, cuyas identidades aún no se difundieron, ingresaron a la Radio diciendo que estaban vinculados al narcotráfico, que tenían papeles importantes, que estaban cansados y venían a tomar la radio y la manzana.Inmediatamente uno de ellos se retiró del lugar y quedó en el interior el restante, con el rostro tapado con una máscara (se tomó varias selfies con el celular), junto al operador y un amigo que se encontraba circunstancialmente en la emisora.Después de angustiosos minutos en los que, a pesar de llamar al 911 no se hacía presente ningún móvil, se pudo contactar al Comando de Patrulla Rural que llegó inmediatamente. Posteriormente se acercó personal de la DDI y el Comando de Patrulla Local.El delincuente, les dijo a los policías, mientras mantenía las puertas cerradas con candado, que, “si no viene el Intendente o Ritondo los mato a todos”.Posteriormente el encapuchado, que en todo momento mantuvo su rostro tapado, se distrajo en el interior del control y el operador logró abrir el candado para permitir el ingreso de la policía, que rápidamente aprehendió al sujeto, que dicho sea de paso, tenía en sus manos un tarro de gas pimienta que no llegó a utilizar.