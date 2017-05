CAMPAñA

Scioli unió a los tres protagonistas: en tierra de Massa le pegó a Macri y defendió a Cristina

El ex gobernador Daniel Scioli se abraza a la figura de Cristina Fernández e intensifica su campaña en el Conurbano, esta vez en la tierra de quien sería uno de sus principales competidores, Sergio Massa.

Así las cosas, Scioli participó de un almuerzo con vecinos y fuerzas vivas de Tigre, en el club América Social y Deportivo, ubicado en Rincón de Milberg, donde pidió que "es necesario que volvamos a levantar las banderas del peronismo: justicia social, soberanía política e independencia económica"."Gobernar es crear trabajo, como nos enseñó el general Perón", dijo Scioli, ante el denominador común del pedido de los presentes: "Queremos que nos defiendan de este ajuste, que los está dejando sin empleo, sin posibilidades de tener una vida digna y en algunos ni siquiera podemos llegar a fin de mes"."Hay que revertir esta situación y sólo se puede lograr con la posibilidad que da la democracia a través del voto, para que desde el Congreso podamos decirle basta a este ajuste y a la próxima etapa que se viene, con flexibilización laboral y más endeudamiento y nuevas subas de tarifas", agregó Scioli, acompañado por el ex piloto Marcos Di Palma y el secretario general del Sindicato de Trabajadores del ACA, Roberto Passo.El ex gobernador solicitó también "a nuestros queridos jubilados, estar muy atentos, no queremos que vuelvan a ser la variable de ajuste; un país grande no puede abandonar a su gente grande".Días antes el ex motonauta se mostró en Tres de Febrero en compañía del ex alcalde Hugo Curto y el exministro de Salud provincial, Alejandro Collia, con quienes compartió un café en la pizzería Adela’s.Vale destacar en declaraciones a la prensa Scioli sostuvo el fin de semana que "la gente nos pide unidad, como dijo Cristina Kirchner; unidad para defenderlos de la segunda etapa del ajuste".El ex candidato a presidente expresó que "Cristina habló con una gran responsabilidad y a la altura de las circunstancias. La ex presidenta no es indiferente a estos momentos y nos plantea a todos un gran desafío".En esa línea, apuntó: "Cómo no vamos a hacer el esfuerzo de anteponer un interés superior a cualquier aspiración personal", y enfatizó; "nuestra fuerza política no puede estar mirándose el ombligo".