COMICIOS

Sin hablar de la unidad, Cristina envió un mensaje con claro tinte electoral

Desde las redes sociales, la expresidenta volvió a dar una muestra de tener la mirada puesta en las elecciones de medio término y sentó posición en contra de Mauricio Macri y “el gobierno para ricos”.

Primero fue la reunión con una veintena de los 51 intendentes bonaerenses del Frente para la Victoria (49 de ellos peronistas), luego fue una aparición mediática con más intención de “hablar a la sociedad” que dar definiciones para la prensa y ahora, un comunicado con la vista puesta en octubre. Los gestos de Cristina Fernández son cada vez más seguido y cada vez con más fuerza electoral.En ese sentido, desde sus redes sociales la propia exmandataria lanzó un comunicado en respuestas a editoriales de dos diarios nacionales, las cuales aprovechó para relacionar al gobierno de Mauricio Macri con una gestión para ricos y volver a posicionarse como una opción opositora en las urnas.Además, aseveró que su propia candidatura –ya sin hablar de una posible lista de unidad- es la que preocupa a los miembros del establishment.“Algo que ya casi nadie discute cuando se refiere al gobierno de Mauricio Macri, es que gobierna para los ricos. Pocas veces se encuentra tanta coincidencia entre la opinión de la calle y de los tan mentados “Focus Groups” y encuestadoras”, comienza el mensaje de CFK.Y continúa: “Sin embargo lo que sí esta en discusión, es quien representará y defenderá los intereses de amplios sectores del pueblo en las próximas elecciones de octubre.Elecciones cuyo contexto es un país castigado por la regresión económica: precios descontrolados en alimentos y medicamentos, tarifas de agua, luz y gas imposibles de pagar, despidos a mansalva, desindustrialización acelerada, cierres de comercios por doquier y endeudamiento externo serial e impagable, son solo algunos de los eslabones de las cadenas de un nuevo calvario argentino. Una Argentina condenada a repetir el pasado.La pregunta o dilema será, para algunos, quien podrá y sobre todo ** querrá** representar los intereses de tantos, diversos y mayoritarios sectores. Los que no tienen dudas ni dilemas - nunca los tuvieron respecto de quienes son los dirigentes políticos que representan los intereses populares - son también los ultra minoritarios integrantes del establishment argentino.¿Que como lo se?. Simple, me lo cuenta el diario La Nación en su nota del día de ayer titulada : “Si Cristina ganara en octubre”. Y le creo, por que siempre he reconocido que así como cuando alguien lee Clarín, sólo se entera de lo que le interesa y le conviene a Magneto y su grupo económico, cuando la lectura recae sobre La Nación, uno tiene la certeza de saber que piensan, les conviene y quieren las elites argentinas (sic), más popularmente conocidas como ´el establishment´”.En ese sentido, CFK llega a una breve conclusión: “Los únicos beneficiarios de las políticas económicas actuales, tienen pánico a una sola candidatura”.“Debo confesar que me hubiera gustado –sería mas saludable para la democracia argentina- encontrar el nombre de mas “opositores” que preocuparan al establishment. Después de todo hay tantos hablando todo el tiempo en la TV...”, agregó en el mensaje.Y cerró: “O tal vez hubiera esperado que se mencionaran a partidos que se presentan así mismos como el anti-sistema, pero cuyos dirigentes fatigan los set de televisión y las radios, como vimos en la última elección de un importante sindicato docente en la provincia de Buenos Aires. Si todavía te queda algún dilema sobre lo que esta pasando, en el párrafo siguiente de la misma nota se despeja toda duda: Y entonces además de la primera coincidencia, “gobiernan para los ricos”, surge la segunda: la del establishment y un “amplio arco de la clase política”. No son buenas coincidencias en tiempos de lacerante y creciente pobreza”.