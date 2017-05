REFORMA

La Justicia bonaerense que quiere Vidal

El gobierno de Cambiemos avanza en la reforma judicial. El borrador oficial todavía no salió a la cancha, pero ya ultiman los detalles del mismo para que se apruebe antes de octubre. Los ejes más importantes.

Desde el gobierno de María Eugenia Vidal se anunció hace varios meses una reforma estructural de la Justicia bonaerense. Incluso fue una de las pautas de gestión informadas por Gustavo Ferrari al asumir en la titularidad de la cartera en reemplazo de Car-los Mahiques. En ese sentido, en las últimas semanas, el proyecto del Ejecutivo volvió a hacerse de espacio en la agenda de debate político, y a ganar intensidad para comenzar a tomar forma.Si bien los equipos técnicos de la Provincia aún se encuentran en el proceso de elaboración del borrador del proyecto, que será puesto en discusión en una comisión ampliada, La Tecla tuvo acceso a los principales ejes del mismo.En ese sentido, el subsecretario de Justicia de la Provincia, Adrián Grassi, confió que los principales ejes tienen que ver con una orden de mérito en los candidatos a jueces, la reforma de la metodología examinadora, capacitación de los magistrados e instalación de una Escuela Judicial obligatoria.Así las cosas, el principal punto al que aspiran Vidal y Ferrari gira en torno a establecer como una exigencia legal la orden de mérito. Es decir que se “busca reducir el margen político de discrecionalidad; hoy, los candidatos que aprueban los exámenes están en igualdad de condiciones legales para acceder al cargo, y eso puede producir situaciones inequitativas, que es lo que queremos objetivar”. No obstante, no se han definido las pautas de dicha orden de mérito, y apuntan a que las mismas salgan del debate “plural”.Otro de los puntos es la modificación de la metodología de examinación y capacitación de los magistrados. Conforme a lo manifestado por el funcionario bonaerense, tiene que ver con “salir de las características muy académicas que tiene hoy en día el Consejo de la Magistratura”. En definitiva apunta a transformar la manera de evaluar a los candidatos y que las pruebas se aten a la realidad con mayor certeza, sobre casos reales, expedientes y la posibilidad de su-mar una evaluación de tipo oral.Asimismo, la líder de Cambiemos en la Provincia estudia formalizar una Escuela Judicial obligatoria. Dicha institución ya ha recibido el aval de diferentes miembros del arco judicial. Uno de ellos es el fiscal platense Marcelo Romero, quien expresó a este medio que “es imperativa, como ocurre en to-dos los países del mundo”. Sin más, desde el Ejecutivo bonaerense reconocen que es un objetivo “ambicioso y conlleva un montón de desafíos”.A pesar de manifestar que la actual Escuela Judicial “funciona muy bien y no hay una queja hacia ella”, buscarán avanzar en la obligatoriedad de la misma, para que permita “hacer una evaluación más objetiva de los candidatos que en adelante puedan rendir”.Desde Justicia señalaron que “además sirve para igualar mucho las posibilidades de los abogados en la matrícula en relación a los que han hecho la carrera judicial, porque en abstracto es imposible saber quién es mejor y quién es peor. Llegás con el supuesto de que, como en todos lados, hay buenos y malos funcionarios judiciales y buenos y malos abogados; la idea, con esta escuela, es reflejar a los mejores de cada ámbito”.Con dichos ejes, el gobierno de María Eugenia Vidal apura los tiempos para salir a debatir las modificaciones estructurales en la Justicia provincial.