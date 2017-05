DECLARACIONES

Scioli sobre la interna del PJ: "Nuestra fuerza política no puede estar mirándose el ombligo".

El exgobernador bonaerense opinó sobre el momento que vive el peronismo en la actualidad pidió "anteponer un interés superior a cualquier aspiración personal"

El exgobernador Daniel Scioli sostuvo hoy que "la gente nos pide unidad, como dijo Cristina Kirchner; unidad para defenderlos de la segunda etapa del ajuste, de la subas de las tarifas, de la quita de medicamentos a nuestros abuelos, para que cuidemos el mercado interno, la industria nacional y el trabajo argentino".En declaraciones radiales, Scioli expresó que "Cristina habló con una gran responsabilidad y a la altura de las circunstancias. La ex presidenta no es indiferente a estos momentos y nos plantea a todos un gran desafío".En esa línea, apuntó: "Cómo no vamos a hacer el esfuerzo de anteponer un interés superior a cualquier aspiración personal", y enfatizó; "nuestra fuerza política no puede estar mirándose el ombligo".Por otra parte, reafirmó que "en estos 500 días del gobierno de Macri no me he movido un centímetro de mis ideas y del espacio que integro con Cristina Kirchner".Y finalizó: "El Gobierno busca un acompañamiento electoral para profundizar su proyecto de concentración de la riqueza".