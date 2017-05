PRIMARIAS 2017

CFK candidata y la polarización: los que la quieren y los que no, los que ganan y los que pierden

La eventual candidatura de Critina Fernández, más allá de la alta intención de voto con la que cuenta, claramente le facilita las cosas al oficialismo. Puede ganar o puede perder, pero sin dudas la campaña será más sencilla. ¿Volver al pasado o no? Esa será la cuestión de acá al 13 de agosto, por supuesto, si CFK se calza el traje de postulante.

Es tan visible el asunto que lo advierten todos, y lo hacen saber. Los peronistas de Randazzo y los massistas lo dicen a viva voz, con la intención que Cristina se baje; los kirchneristas también, pero convencidos de que el pasado es mucho mejor que el presente y Cambiemos lo utiliza creyendo que el electorado los va a volver a acompañar.Por supuesto, de esta manera, la campaña se hace cortita. Y se evita lo que el Gobierno tanto teme, que la gente vaya a las urnas pensando en el año y medio que Macri lleva sentado en el sillón de Rivadavia. Sabido es que las estadísticas no lo acompañan. La fuerte baja en el consumo de leche es quizá la más lapidaria.“Se agiganta la grieta cuando se quiere meter a todo los peronistas en la corrupción. De esta manera el Gobierno quiere ampliar la grieta, cada declaración es una acusación al pasado y la negación del presente”, señaló, por ejemplo, el diputado nacional por el Frente Renovador, Felipe Solá.En tanto, el uno de los renovadores, Sergio Massa, sostiene que desde Un país "elegimos terminar con este cuentito de la grieta y plantearle a los argentinos que no nos van a condenar a tener que elegir entre un Gobierno marcado por la corrupción o un Gobierno que gobierna para los ricos, sino que hay una alternativa”. Claro está. La tarea no es sencilla.En Cambiemos insisten: CFK es el pasado, es la corrupción, los bolsos de López. El jefe de Gabinete, la mano derecha de Macri, Marcos Peña, reiteró que la ex mandataria "es la misma de siempre. La diferencia es que antes nos teníamos que bancar dos horas de cadena nacional, ahora es una expresión minoritaria"."Cristina Kirchner es una figura que genera de todo: adhesión, morbo, miedo. Es una persona que se ha ido aislando políticamente", explicó Peña, al tiempo que reconoció que "hay gente que quiere volver". "La razón por la que nosotros gobernamos y ella no es porque la mayoría de los argentinos se hartó y se rebeló contra el fracaso acumulado, la mentira y la hipocresía", dijo."Los que ya gobernaron no tienen ni la humildad de hacerse cargo de algo, van a seguir mintiendo y agrediendo. Dejen un paso a otra generación, a otra gente. No nos queremos quedar toda la vida, queremos laburar y hacer las cosas bien", explicó Peña en Animales Sueltos el pasado 25 de Mayo, dando, si ser quiere, por comenzada la campaña electoral.Todos, absolutamente todos hablan de polarización. También es parte del discurso de campaña randazzista. "Yo le aconsejaría hoy que estas no son las mejores elecciones para que ella se presente y no tengo nada personal en contra de Cristina, pero creo que es seguir la estrategia de Durán Barba", señaló ante La Tecla el jefe comunal de Colón, Ricardo Casi.El referente de Randazzo en la Segunda sostuvo que "polarizar con Cristina es hacerle el juego a Cambiemos, hay épocas de cambio y de nuevos contextos y los peronistas interpretamos que para garantizar la renovación del partido tiene que haber PASO"."No por problemas de orientación política sino por cuestiones de estrategia política -explicó el colonense- porque sería revivir el ballotage de la última elección. Puede medir bien en muchos distritos pero eso no le garantiza el triunfo; si se presenta a una elección legislativa tiene más para perder que para ganar", completó.Faltan los K, los que quieren polarizar para ganar, los que quieren los votos de Massa y los que dudan para derrotar a los candidatos de Macri, por supouesto con Cristina Fernández a la cabeza de la lista de Senadores por la provincia de Buenos Aires, donde todos dicen se disputará "la madre de las batallas".“Creemos que Cristina es la líder más importante que tiene Argentina y si quiere jugar siempre es una alegría, una tranquilidad. Si Cristina llegara a ser candidata, no hay lugar a dudas de que ganamos. Más del 60 por ciento la gente votaría opositores según marcan las encuestas”, señaló en declaraciones televisivas el diputado por el FpV, Adrián Grana.Faltan veintisiete días para el cierre de listas, faltan veintisiete días para que se devele el mayor misterio de las PASO, faltan veintisiete días para saber si CFK será candidata o no. A partir de ese momento, se sabrá si la polarización es tal y a quien le conviene en realidad. Aunque la definición estará recién el 13 agosto pasadas las 21 horas.