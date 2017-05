INTERNAS

¿Mensaje de Macri? Diputado del Pro se pregunta si Lilita no está en el lugar equivocado

Más allá de las críticas y la incomodidad, Lilita Carrió dejó en claro que no se va de Cambiemos. Y eso, al menos así parece, deja tranquilos al resto de los integrantes de la fuerza, que hasta el momento se han mostrado contenedores y amables para con la figura de la número uno de la Coalición Cívica.

Por caso, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó que Lilita "es un pilar central de Cambiemos" y "una referente de las más importantes en términos políticos" y "morales", a la vez que aseguró que el Gobierno quiere "ir a fondo" para esclarecer el supuesto espionaje de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que denunció la diputada.A la salida de la Catedral Metropolitana tras asistir al Tedeum, la mano derecha de Macri descartó de plano que vaya a haber "un cambio en Cambiemos" y afirmó que la alianza "está con un nivel de fortaleza interna muy grande como dijo la propia doctora Carrió".Al igual que Peña, casi todos los integrantes del espacio, aunque sea de la boca para afuera, porque claro está que son varios los que no la soportan ni un poco, hablan bien de la diputada chaqueña y muestran sus "ganas" y "esfuerzo" por hacerla sentir a gusto y que no rompa el frente como ya hizo con otros, como por ejemplo Unen.Casi todos. No todos. El diputado provincial por el Pro, Eduardo Barragán, no se anduvo con chiquitas y dijo sin vueltas que "Carrió como legisladora y aliada de Cambiemos debería ser más responsable en sus declaraciones con respecto a las personas en las que confía el Presiente"."En un estado de derecho existen instituciones que tienen el rol y función que la Doctora Carrió se autoasignó y ejerce sin ningún tipo de control más que su 'sano' juicio", fustigó el hombre que responde al presidente de Boca, Daniel Angelici y que en la legislatura bonaerense representa a la Séptima sección.En el mismo sentido, siempre apuntando a Lilita, que como es sabido va a fondo por la cabeza de la dos de la AFI, Silvia Majdalani, afirmó que "celebro la capacidad de disenso interno de nuestro espacio, pero si atacás sistemáticamente a los de tu partido o estás en el lugar equivocado o tenes un problema".Vale destacar que no es la primera vez que Barragán sale al cruce de Carrió. Antes, había saltado para defender a su amigo. “Daniel es un hombre que tiene la plena convicción de que la política debe estar al servicio de la gente, comprometiéndose con la resolución de las dificultades que afectan a la población, sin distinción de clases sociales”, decía el "Changui".Y añadía: “Es de público conocimiento que Elisa Carrió se ha reunido en numerosas oportunidades con miembros del poder judicial a fin de conocer o influir en sus opiniones sobre determinados temas, sin por ello atribuirle un accionar conspirativo o un rol de ‘operadora judicial’.“Por ello, es inentendible la denuncia de Elisa Carrió de tráfico de influencias que se ha impulsado en los tribunales contra Daniel Angelici, a quien conozco desde hace más de 30 años, soy su amigo y sé de su integridad moral, sus principios como dirigente político y su compromiso con la República, por lo que me siento en la obligación de expresarle mi apoyo incondicional en este doloroso momento”, completaba el diputado.La historia se repite. ¿Cómo será la reacción de Lilita ahora? ¿Qué dirá el diputado de la CC, Guillermo Castello, compañero de bancada de Barragán? Las preguntas son muchas, bastante más que las respuestas. Incluso algún que otro radical cercano a la legislatura se atreve a decir que Barragán no habla por hablar, sino que es a pedido del mismísimo Macri, a través, claro, del uno del xeneize.